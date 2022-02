Botafogo faz contato com estafe de Cavani

Após a ida de Rafael Navarro para o Palmeiras, o Botafogo está à procura de um centroavante para 2022. O novo dono do clube, John Textor, tem interesse no uruguaio Edinson Cavani, de 35 anos. A busca pelo jogador ocorreu pela equipe do empresário estadunidense.

Houve uma consulta da diretoria carioca ao estafe do atleta, liderado por seu irmão, Walter Guglielmone. O empresário do atacante foi procurado pela GOAL para falar sobre o assunto, mas não se manifestou.

A informação sobre o interesse do Botafogo em Edinson Cavani foi inicialmente publicada pelo jornal Lance! e confirmada pela reportagem com uma fonte ligada à diretoria do clube alvinegro.

Cavani chegou a aparecer como alvo do Corinthians durante o mercado da bola. Os paulistas se propuseram a pagar cerca de três milhões de euros (R$ 17,3 milhões na cotação atual) por temporada. O centroavante, contudo, recusou a proposta feita pelo Timão.

O uruguaio tem contrato com o Manchester United até 30 de junho de 2022. O veterano ainda não tem sinalizada uma renovação contratual com o clube britânico e já está liberado para assinar pré-contrato com outra equipe.