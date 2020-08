Capitão do Man United, Harry Maguire se envolve em confusão com policiais na Grécia

Zagueiro inglês está de férias na Grécia e, de acordo com a imprensa local, se envolveu em uma briga do lado de fora de um bar

O zagueiro Harry Maguire é considerado o xerife da zaga do , e ao que parece, mesmo enquanto está de férias ele não abandona seu posto. Segundo informações divulgadas inicialmente pela TV ERT, da Grécia, o jogador foi detido durante a madrugada após tentar agredir policiais durante uma briga na ilha grega de Mykonos. E conforme afirmou um oficial local, o jogador será "será acusado de agressão com agravante".

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

De acordo com as informações, o defensor, que está de férias no país, e alguns amigos, se envolveram em uma briga do lado de fora de um bar da região. Então, após a polícia ser chamada, o grupo de Maguire ofendeu e agrediu os oficiais. Depois da confusão eles foram levados à delegacia. Um porta-voz da polícia, Petros Vassilakis, conversou com a imprensa local sobre o episódio.

Mais times

"Quando a briga foi resolvida, os integrantes do grupo começaram a abusar verbalmente dos policiais. Havia vários policiais lá. Em algum momento, um dos três integrantes do grupo - eles tinham 27, 28 e 29 anos - deu um soco em um dos policiais e começou uma briga”, relatou.

“Todos os três foram presos, mas no esforço de detê-los, os outros também ficaram violentos, inclusive o jogador. Jogaram pelo menos dois policiais no chão, bateram neles com os punhos e chutaram. Todos os três, incluindo o jogador de futebol, estão sob custódia, trancados em uma cela em Mykonos”.

"Eles comparecerão a um promotor estadual na ilha de Syros ainda hoje para serem acusados ​​de agressão com agravante", completou.

Além disso, uma declaração obtida pela Goal com um dos policiais afirmava que "um dos detidos tentou oferecer dinheiro para que o julgamento contra eles não fosse concluído".

O Manchester United se pronunciou em um comunicado e afirmou que o defensor está cooperando totalmente com a polícia grega após o “suposto acidente”.

“O clube está ciente de um suposto incidente envolvendo Harry Maguire em Mykonos na noite passada. O contato foi feito com Harry, e ele está cooperando totalmente com as autoridades gregas. No momento, não faremos mais comentários", informou o clube inglês.

Maguire está na Grécia com amigos para descansar antes do início da próxima temporada do United na Premier League, no mês que vem.

A equipe de Ole Gunnar Solskjaer recebeu duas semanas de férias após a eliminação na semifinal da , frente ao , da , no último final de semana.

Mesmo de férias, os jogadores foram restringidos quanto aos locais para onde podem viajar neste verão, por conta das medidas de prevenção do novo coronavírus. A Grécia está atualmente na lista de "viagens seguras", o que significa que Maguire não precisa se isolar quando retornar à . A equipe deve retomar as atividades em Carrington no início de setembro para começar os preparativos para a nova temporada.

Mais artigos abaixo

A estreia do United seria contra o , na primeira rodada da Premier League, que acontece entre os dias 12 e 14 de agosto. Contudo, a partida foi adiada para dar aos Red Devils um tempo de recuperação maior, em função de seus jogos extras na .

Dessa forma, o clube deve iniciar a temporada em partida contra o , em Old Trafford, pela segunda rodada da competição.