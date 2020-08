Quando Liverpool e City estreiam na Premier League 2020/21? Veja a tabela

Os Reds visam o bicampeonato, enquanto que o time de Guardiola tenta voltar ao topo do futebol inglês; confira os duelos da primeira rodada

O início da temporada 2020/21 da Premier League está próximo. A bola volta a rolar no badalado Campeonato Inglês no dia 12 de setembro de 2020. Com a divulgação da tabela oficial do torneio, já é possível marcar no calendário os grandes jogos na .

A primeira rodada não terá grandes clássicos. O confronto mais interessante é entre e United, no dia 12. Os Reds venceram, com folga, a última temporada e vão em busca do bicampeonato. O Leeds, por sua vez, venceu a Championship em 2019/20 e volta à Premier League depois de 16 anos nas divisões inferiores.

Vice-campeão na última temporada, o estreia somente no dia 19 de setembro, quando visita o , pela segunda rodada da competição. O jogo da primeira rodada dos Citizens, contra o , foi adiado em função da participação do clube na Liga dos Campeões neste mês de agosto.

O mesmo aconteceu com o duelo do contra o . Como os Red Devils avançaram até a semifinal da Liga Europa, a entidade adiou o jogo da primeira rodada. Assim, o United entrará em campo pela primeira vez também no dia 19 de setembro, quando recebe o .

Outro jogo que chama a atenção nesta primeira rodada da Premier League é o duelo entre o e , no dia 12 de agosto.

Confira as datas e horários (de Brasília) da primeira rodada da Premier League:

Sábado, 12 de agosto de 2020

Liverpool x Leeds United, às 11h

Tottenham x , às 11h

Crystal Palace x , às 11h

x , às 11h

x City, às 11h

x Newcaslte United, às 11h

Segunda-feira, 14 de agosto de 2020

x , às 16h

x , às 16h

Adiados

Burnley v Manchester United

Manchester City v Aston Villa

As datas e horários das partidas podem ser alteradas de acordo com as necessidades das detentoras dos direitos de transmissão.