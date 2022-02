Calvin Ramsay: jovem escocês que desperta interesse da Premier League e da Serie A

Calvin Ramsay é um lateral escocês com uma diferença. Com Andy Robertson estabelecido como um dos melhores laterais-esquerdos do mundo no Liverpool, Kieran Tierney está a caminho de se juntar a ele nessa chave no Arsenal, eAaron Hickey impressionando na Série A com o Bologna,está claro que há uma abundância de opções talentosas do lado esquerdo à disposição de Steve Clarke.

Ramsay, no entanto, promete um padrão semelhante de jogador à direita – um papel que tem sido uma posição problemática para a seleção da Escócia há anos. Tendo completado 18 anos logo no início da temporada 2021-22, Ramsay se fortaleceu em um time de Aberdeen que, no geral, decepcionou na Premiership.

Sua qualidade fica evidente pela estatística de que Ramsay, com oito assistências em todas as competições, só fica atrás de três jogadores em termos jovens com mais assistências dentre a elite das ligas europeias:Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, Adam Hlozeke, do Sparta Praga, e o prodígio do Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Estatística impressionante, de fato.

Por isso, cada vez mais o interesse sobre o lateral cresce. Entende-se que o Aberdeen já recebeu propostas de Leeds United, Leicester City e Bologna, enquanto Manchester United, Newcastle e Tottenham estão de olho no jogador que fez sua estreia profissional em março de 2021 pela Copa da Escócia.

Rewind ⏪ Calvin Ramsay 🔥 🔴⚪️



If you enjoyed yesterday’s @AberdeenFC Youth Academy ‘Goal of the Season’ video, here’s a look back at the previous winner’s left foot strike! 🚀 #Develop ➡️ #Inspire ➡️ #Reward pic.twitter.com/4UswG3UYTa — Aberdeen FC Youth Academy (@AberdeenFCYouth) December 30, 2021

As qualidades mais óbvias de Ramsay são aquelas que ele oferece no ataque. Sua distribuição é excelente em uma variedade de alcances, ele é um forte cobrador de bolas paradas e sua vontade para atacar os defensores adversários lembra mais um ala do que um lateral.

Ele também possui habilidade em ambos os pés. Esse talento foi demonstrado quando Aberdeen postou um tweet dele marcando um impressionante chute de 27 metros com o pé esquerdo mais fraco enquanto jogava pela equipe juvenil.

Forte corredor, Ramsey tem todas as características de um lateral moderno, com um estilo que lembra os melhores da posição, como Trent Alexander-Arnold ou Kyle Walker. Há um longo caminho a percorrer antes que ele atinja tais alturas, mas a intenção e o desejo estão lá.

“Sua qualidade de bola parada e jogadas abertas lhe trouxe muitas assistências para o Aberdeen. Para alguém tão jovem chegar e causar o impacto que ele tem é um grande crédito para ele”, disse o ex-treinador do Aberdeen, Derek McInnes, ao The Scotsman.

“Tínhamos marcado esta temporada como sua vez de fazer o avanço e ele aproveitou essas oportunidades de forma brilhante”.

O presidente do Aberdeen, Dave Cormack, também falou particularmente sobre a qualidade do jogador que o clube tem em suas mãos, entusiasmado em dezembro: “Ele é um garoto adorável que cuida de si mesmo e tem os pés no chão. E ele pode usar os dois pés!"

“Não há muitos laterais-direitos como ele nessa idade fazendo o que ele faz quando você olha para todos os dados. Todos esses clubes olham para os mesmos sistemas. Eles terão visto as mesmas coisas que nós temos: que ele está no escalão superior de elite para um jovem lateral direito na Europa. Ele está lá em cima em toda a Europa, e eles estão vendo isso.”

Não é de admirar que Aberdeen se orgulhe dele. Ramsay ingressou no clube aos nove anos de idade e emergiu através de seu sistema de academia para se formar nas honras da Escócia Sub-21 – pulando a etapa de jogar pelo time sub-19 ao longo do caminho.

Mesmo antes de estrear pelo time principal, ele também recebeu um grande voto de confiança com um contrato que vai até 2024.

Vídeos foram postados nas redes sociais do jovem Ramsay treinando com uma bola vestindo uma camisa do Aberdeen em seu jardim com apenas 13 anos, mostrando habilidade com os pés e um dom técnico que muitos garotos muito mais velhos teriam inveja. Ele é um jogador que seus treinadores marcam há anos e, graças ao seu trabalho árduo, seus esforços estão sendo recompensados.

Como acontece com muitos jogadores jovens, porém, a trajetória de Ramsay não tem sido linear. Uma lesão no tendão sofrida em outubro o levou para fora dos gramados por quase dois meses e, desde que voltou, ele lutou para recuperar a forma brilhante que exibiu nas primeiras semanas da temporada. Claro, o barulho constante sobre seu futuro não ajudou.

“Definitivamente o afetou um pouco, acho que qualquer um pode ver isso”, disse o empresário Stephen Glass. “Não estou surpreso que isso o tenha afetado um pouco, tendo apenas 18 anos e a primeira vez que ele passou por isso.”

Durante seu tempo, as fraquezas em seu jogo tornaram-se mais aparentes. Ele deve melhorar fisicamente antes de estar pronto para o nível superior – algo que pode ser facilmente remediado por algum trabalho duro na academia – e deve trabalhar em seus atributos defensivos, principalmente em termos de duelos aéreos e sucesso de desarme.

No entanto, com o treinamento e a orientação certos, ele tem a capacidade de chegar ao topo do jogo e, com a aplicação correta e talvez um pouco de sorte, não há razão para que ele não possa igualar as conquistas de Robertson e Tierney. na Premier League.