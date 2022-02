Yaser Asprilla: A joia colombiana que chega ao Watford

Passar do futebol sul-americano para uma das principais ligas da Europa é um grande desafio, mesmo para os jovens jogadores mais talentosos.

A habilidade nem sempre é suficiente para chegar ao nível da elite: uma estrela em potencial também precisa de autoconfiança, e muito.

Felizmente, isso não parece ser uma virtude que falta na nova contratação do Watford, o colombiano de 18 anos Yaser Asprilla, que já está tentando superar seu xará Faustino (sem parentesco), talvez a exportação de maior sucesso do país para o topo inglês.

“Do jeito que estou indo, humildemente, acho que vou ser melhor que ele”, anunciou Yaser ao mundo logo após assinar o contrato com os Hornets, em uma declaração ousada que rapidamente se tornou viral.

''Acredito nas minhas características e no meu talento. Eu sei que esta será uma grande experiência, nesta mais bela das carreiras no futebol”.

Watford certamente acredita que eles têm uma jóia em suas mãos. O time que disputa a Premier League chegou a um acordo para Asprilla em agosto, quando ele jogou menos de 10 jogos profissionais na Liga Colombiana pelo Envigado.

O jovem se destacou como uma das revelações da temporada 2021, marcando cinco gols em 19 jogos, enquanto seu time garantiu um respeitável nono colocado, perdendo apenas nos play-offs.

Um pequeno clube localizado nos arredores de Medellín, o Envigado raramente se envolve na luta por honras na Colômbia. Sua especialidade é preparar a última geração de talentos, algo que eles fazem melhor do que a maioria.

Asprilla é apenas o último graduado de uma academia de jovens que nos últimos anos produziu estrelas como James Rodriguez, Juan Fernando Quintero, Giovanni Moreno, Mateus Uribe e Fredy Guarin, entre outros que fizeram seu nome em ambos os lados do Oceano Atlântico.

Confira outras joias do futebol mundial:

Nascido em Bajo Baudo, na costa do Pacífico colombiano, o atacante Asprilla tinha apenas 11 anos quando se mudou para o Envigado, e logo se destacou com seu pé esquerdo mortal e habilidade técnica precoce com a bola nos pés.

O jovem sente-se mais confortável a dirigir o jogo a partir de uma posição avançada no meio-campo, ao mesmo tempo que também jogou ao lado do Envigado em ambos os flancos.

Dada a sua proficiência em torno do gol e estatura física impressionante, ele poderia se encaixar mais no campo, jogando apenas como centroavante e criando estragos dentro e ao redor da área.

Os mais próximos da Asprilla não têm dúvidas de que têm um trunfo único nas mãos.

“Yaser é um jogador especial; faz tempo que não víamos jogadores com o estilo de Faustino Asprilla, já que agora eles são mais atléticos e menos habilidosos”, explicou Alberto Suarez, que treinou o Asprilla nas categorias de base do clube, à Blu Radio após sua estreia pela seleção, em 16 de janeiro contra Honduras.

“Ele é um jogador típico da velha escola que sabe jogar com seu corpo. Contra Honduras, ele nos encantou e nos deixou orgulhosos porque mostrou o que sempre fez no Envigado. Yaser terá futebol nele por muito tempo.''

“O que o torna especial? Ele joga enquanto pensa. Ele não brinca apenas com os pés, mas também com o corpo.''

"Quando falei com o [técnico da Colômbia] Reinaldo Rueda, ele me perguntou sobre sua condição física e peso corporal; ele é magro, mas você tenta chutá-lo porque ele sabe usar seu corpo, então para pará-lo você tem que empurrar ou agarrá-lo, mas chutá-lo é muito difícil para os adversários.”

Ainda não está claro onde Asprilla - que espera ver mais tempo de jogo internacional no jogo decisivo de terça-feira contra a Argentina na Copa do Mundo - exercerá seu potencial indiscutível para o futuro imediato.

Mesmo que ele receba uma permissão de trabalho do Reino Unido, Watford poderia optar por deixá-lo buscar o precioso futebol de primeira equipe por empréstimo pelo resto da temporada, com o Envigado, o rival colombiano Deportivo Cali ou o clube irmão do Hornets, Udinese, eram possíveis destinos.

Ele já conquistou um valioso selo de aprovação, com o ex-Newcastle United, Parma e o craque colombiano Asprilla apoiando-o para seguir seus passos e causar uma grande impressão na Inglaterra.

“Acho ótimo”, comentou 'Tino' ao Blog Deportivo quando questionado sobre os comentários do jovem. “Ele não deveria pensar apenas em mim, mas em muitos jogadores que foram ainda melhores do que eu. Espero que ele possa ultrapassar todos nós, porque isso é bom para o futebol e para a seleção colombiana.

“Se ele joga bem, deve ser um parente meu. Se ele joga mal, ele não é!”