Lewis Hall: a jovem estrela do Chelsea chamando a atenção de Tuchel

Enquanto o Chelsea se prepara para a partida contra o Plymouth Argyle neste sábado (5), pela FA Cup, o técnico Thomas Tuchel terá que decidir se incluirá uma de suas novas revelações novamente na competição.

De fato, todos esperavam que os Blues vencessem o Chesterfield da quinta divisão, é claro, mas os 41 mil torcedores presentes no Stamford Bridge na última rodada da FA Cup, foram recebidos com uma agradável surpresa na performace de Lewis Hall.

O jovem de 17 anos se tornou o nono jogador mais novo a representar o Chelsea, e o mais jovem de todos os tempos na FA Cup, depois de ser escalado como titular, e não decepcionou, dando uma assistência em uma partida que rendeu o prêmio "Man of the Match".

"Desde que eu era criança no Chelsea, era para isso que eu trabalhava", disse Hall, à BBC Sport, após a partida. "Finalmente ter a oportunidade, e na frente da minha família e dos fãs incríveis, é uma sensação incrível."

"Tivemos uma reunião durante o dia em que ele (Tuchel) anunciou a equipe e fiquei muito nervoso logo de cara. Vi meu nome na folha do time e estava tremendo. Demorou algumas horas para processá-lo."

Hall não mostrou sinais de nervosismo quando entrou em campo, com sua estreia no time principal marcando um momento especial na sua carreira, que começou quando ele se juntou ao clube há 10 anos, depois de ser visto jogando em sua cidade natal, Slough.

Foi apenas ao longo da temporada 2021/22, no entanto, que sua reputação subiu a tal ponto que ele agora é considerado uma das principais perspectivas da base do clube.

Ele começou a campanha saindo de um ano em que transitou entre o sub-16 e sub-18 do Chelsea, mas logo ficou claro que Hall havia elevado seu nível quando voltou após as férias de verão.

O adolescente invadiu a equipe sub-23 em setembro e, quando a Covid-19 afetou uma série de jogadores do time principal, Hall foi um dos primeiros nomes convocados para treinar com a equipe de Tuchel.

Ele permaneceu no time principal desde então, chegando ao banco de reservas em dois dos últimos quatro jogos da Premier League.

"Ele merecia jogar", disse Tuchel após a estreia de Hall. "Ele é um cara legal e muito calmo."

"A qualidade que ele mostrou (nos treinos) foi muito importante, e ele foi muito bom em nossos jogos com posse de bola e nos pequenos jogos em que treinou.

"Foi uma grande oportunidade em Stamford Bridge. Ele aproveitou a oportunidade e esteve muito envolvido em alguns dos gols, por isso estou feliz por ele."

Hall vem de uma família ligada aos esportes e seu irmão mais velho, Connor, tem boas lembranças da FA Cup, tendo atuado anteriormente pelo Chorley.

Lewis sempre foi talentoso e, no verão de 2021, ainda podia ser encontrado em seu clube local em Binfield, onde ele é descrito como um "talentoso canhoto polivalente".

Esse talento geral também é claro em seu futebol. Embora ele tenha se destacado predominantemente no meio-campo, ele prosperou em várias posições diferentes nos últimos meses.

Ele atuou de forma admirável como lateral esquerdo, enquanto sua estreia no time principal aconteceu no lado esquerdo de uma defesa com três zagueiros - a primeira vez que ele jogou na posição.

Dado quem são seus heróis do futebol, no entanto, deve haver uma parte de Hall que ainda nutre esperanças de garantir um papel no meio-campo a longo prazo.

"Tenho dois em que gosto de basear meu jogo, e são Kevin De Bruyne e Frank Lampard", disse ele ao site oficial do Chelsea.

"Ambos são muito bons tecnicamente, mas também gosto de como ambos contribuem para a equipe com gols e assistências, e como parecem tão confortáveis com a bola."

Hall certamente parece ter percebido como contribuir no terço final, com sua contagem de seis gols e sete assistências em 25 jogos da equipe da base nesta temporada, prova do que o jogador do sub-18 da Inglaterra pode fazer quando jogado mais à frente.

Seu status também está crescendo fora dos gramados, com Hall ganhando 60 mil seguidores no Instagram, em pouco mais de 24 horas que se passaram após sua apresentação de estreia.

Faça uma exibição semelhante contra o Plymouth e espere que esse número dispare mais uma vez para a nova estrela das categorias de base do Chelsea.