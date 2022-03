Caldense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Campeonato Mineiro 2022

O Atlético-MG enfrenta a Caldense nesta quarta-feira (23), a partir das 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O duelo de volta será no domingo (27), às 18h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caldense x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 23 de março de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (23), no Mineirão. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Após ser derrotada por 3 a 0 pelo Atlético-MG na última rodada do Mineiro, a Caldense volta a reencontrar o mesmo adversário pelas semifinais da competição.

"É uma satisfação fazer a semifinal contra o Galo. [Agora] é não achar que temos que fazer tudo no começo do jogo, no primeiro tempo. Não é assim que se joga em uma semifinal e ainda mais contra o Galo. Temos que buscar a cada minuto o melhor na partida", afirmou o técnico Gian Rodrigues.

O Galo encerrou a primeira fase na liderança, com 28 pontos, registrando nove vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 84,8%.

Já a Caldense terminou em quatro lugar, com 18 pontos (seis vitórias e cinco derrotas). Aproveitamento de 54,5%.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Atlético-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Democrata 0 x 1 Atlético-MG Mineiro 12 de março de 2022 Atlético-MG 3 x 0 Caldense Mineiro 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Caldense Mineiro 27 de março de 2022 18h (de Brasília) Atlético-MG x Internacional Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir

Caldense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 0 x 1 Athletic Mineiro 13 de março de 2022 Atlético-MG 3 x 0 Caldense Mineiro 19 de março de 2022

Próximas partidas