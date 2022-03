Campeonato Mineiro 2022: a artilharia e os garçons da edição

Um estadual que reúne grandes campeões do futebol brasileiro não é pouca coisa. E esse é o caso do Campeonato Mineiro, casa de times como Atlético-MG (atual vencedor do Brasileirão), Cruzeiro (maior campeão da Copa do Brasil), América-MG (campeão dez vezes eguidas), entre outros.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2021, o Atlético-MG foi o grande campeão ao empatar os dois jogos da final em 0 a 0 com o América-MG. O artilheiro da edição foi o atacante Rodolfo, do América-MG, com sete gols.

A GOAL te mostra quem são os artilheiros e os garçons do Campeonato Mineiro 2022.

Campeonato Mineiro: quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Edu Cruzeiro 5 7 2 Hulk Atlético-MG 4 4 3 Eduardo Sasha Atlético-MG 3 7 4 Savarino Atlético-MG 2 6 =4 Fábio Atlético-MG 2 6 =4 Guilherme Arana Atlético-MG 2 5 =4 Thiago Cruzeiro 2 7 =4 Giovanni Cruzeiro 2 5 =4 Alê América-MG 2 5 =4 Henrique Almeida América-MG 2 7 =4 Ramon Pouso Alegre 2 7

Campeonato Mineiro: quem deu mais passes para gol?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Nacho Fernández Atlético-MG 3 5 2 Rafael Santos Cruzeiro 2 7 =2 João Paulo Cruzeiro 2 7

Atualizado em 06 de março de 2022, às 17h45 (de Brasília)

Quem foi o artilheiro do Campeonato Mineiro de 2021?

Mourão Panda/América-MG/Divulgação

Na edição passada, com sete bolas na rede, Rodolfo, atacante do América-MG foi o grande artilheiro do estadual. Na vice-colocação, com seis gols, ficou Keké, do Tombense.

Quem foi o garçom do Campeonato Mineiro de 2021?

No quesito de assistências, a disputa ficou acirrada até o final, terminando com seis jogadores empatados na liderança. Calebe (Atlético-MG), Paulo Henrique (Pouso Alegre), Jhemerson (Tombense), Foguinho (Pouso Alegre), Anderson (América-MG) e Alê (América-MG) tiveram três passes para gol casa um.

Campeonato Mineiro 2022: classificação completa