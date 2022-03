Bryan Okoh: jovem americano em Salzburg pode se tornar a próxima estrela defensiva da Europa

No Red Bull Salzburg, a safra de talentos atacantes continua.

Sadio Mané, Erling Haaland e Patson Daka usaram a seleção austríaca como porta de entrada para as maiores ligas da Europa. Karim Adeyemi os seguirá nesta janela de transferências, assim como Brenden Aaronson, com toda a probabilidade.

O jovem talento Benjamin Seskopode muito bem fazer o mesmo em 2023.

Mas do outro lado do campo, o Salzburg também não tem um histórico ruim de formar defensores.

Dayot Upamecano surgiu na Red Bull Arena antes, para quatro anos depois de chegar no RB Leipzig, se tornar uma contratação de 42,5 milhões de euros (R$ 227 milhões) pelo Bayern de Munique.

Duje Caleta-Car, por sua vez, passou três anos no time do Salzburgo aos 20 e poucos anos antes de se tornar um alvo do Liverpool com suas atuações pelo Marselha, enquanto Marin Pongracic está passando a temporada no Borussia Dortmund, tendo também negociado com os campeões austríacos durante seu início de carreira.

Isso tudo é um bom presságio, então, para o mais recente zagueiro que quer se destacar em Salzburgo, mesmo que uma lesão signifique que seu surgimento foi adiado por alguns meses.

Bryan Okoh está atualmente se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado sofrida em novembro, uma lesão que o deixará fora de ação pelo restante da temporada 2021-22.

O fato de ele ter sofrido a lesão enquanto treinava com a seleção suíça, tendo recebido sua primeira convocação aos 18 anos, deve, no entanto, ilustrar o potencial de Okoh.

Ele já fez sua estreia no time principal do Salzburg, marcando a ocasião com um gol contra o Kalsdorf, da liga inferior, na partida da Copa da Áustria, em setembro, e também esteve no banco de reservas nas partidas da Liga dos Campeões e da Bundesliga.

Um futuro brilhante acena, então, para um jogador que nasceu em Houston, Texas, filho de pai nigeriano e mãe congolesa, o que significa que Okoh pode escolher entre quatro nações para representar.

Ele optou pela Suíça, porém, tendo passado a maior parte de sua infância vivendo na região da Romênia, no lado oeste da nação europeia.

Confira as maiores promessas do futebol com NXGN:

O primeiro gosto de Okoh pelos treinos de futebol veio quando ele se juntou ao Espagnol Lausanne aos sete anos de idade, antes de se matricular na academia do Lausanne-Sport da primeira divisão suíça em 2016.

Ele passou três anos com os sete vezes campeões nacionais, antes de Salzburg concordar em pagar cerca de 2 milhões de euros (R$ 10 milhões) para contratá-lo aos 16 anos no verão de 2019, tornando-o o jogador suíço mais caro de sua idade na história.

"Ele se destacou com as seleções juvenis", disse o ex-diretor esportivo de Lausanne, Pablo Iglesias, ao 24 Heures , "e as propostas já vinham de todos os lugares: clubes ingleses, times alemães, times italianos e uma da Áustria.

"Nós tentamos mantê-lo. Nos encontramos com a família dele, junto com Bob Ratcliffe (dono de Lausanne), para oferecer-lhe coisas para que ele ficasse, mas era tarde demais."

O departamento de olheiros do Salzburgo colocou-os na frente da fila para um dos jovens mais procurados da Europa mais uma vez, e ele foi imediatamente colocado no time reserva do clube, o FC Liefering, que joga na segunda divisão de futebolistas austríacos.

Okoh agora tem mais de 30 partidas no profissional, garantindo que o jogador de 18 anos esteja pronto para os rigores quando retornar à plena forma no inverno de 2022.

Então, o que diferencia Okoh de outros zagueiros de sua idade?

"Ele é muito físico, luta bem e é forte nos duelos", disse Mauro Lustrinelli, técnico da Suíça Sub-21, ao 24 Heures .

"Ele defende bem, mas como bônus, ele é bom na fase de construção, graças ao fato de estar confortável com os dois pés. Isso, para um jogador moderno, é uma vantagem incrível."

Esse equilíbrio e conforto na posse de bola é algo que olheiros e treinadores estão desesperados para ter em seus elencos, o que significa que Okoh - que não tem medo de sair da defesa e se juntar aos ataques - provavelmente se tornará objeto de desejo no mercado nos próximos anos.

Ele também tem fortes traços de caráter; Iglesias o descreveu como "educado, bem-educado e com grandes valores familiares. Ele é tão forte em campo quanto na escola".

Mais artigos abaixo

Tudo isso contribui para que Okoh seja um talento de elite, e um Salzburg deseja continuar moldando depois de entregar ao jovem um novo contrato de quatro anos no verão de 2021.

"Estou em Salzburg porque eles veem algo em mim", disse Okoh ao Tages-Anzeiger em outubro. "Quero mostrar que eles estão certos sobre isso."

Contanto que feitiços nas lesões não se tornem a norma para Okoh, então ele está no caminho certo para fazer exatamente isso.