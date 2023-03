Brest x PSG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Francês

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 27ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar na TV e na internet

O PSG visita o Brest na tarde deste sábado (11), às 17h (de Brasília), no Francis-Le Blé, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Eliminado da Champions League, após a derrota para o Bayern de Munique por 3 a 0 no placar agregado, o PSG volta as atenções para a Ligue 1. No momento, é o líder isolado, com 63 pontos, oito a mais que o Olympique de Marselha, segundo colocado.

Do outro lado, o Brest, lutando contra o rebaixamento, com apenas 23 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, venceu o Strasbourg por 1 a 0 - a primeira de 2023.

Em 34 jogos disputados entre as equipes, o PSG registra ampla vantagem. Foram 20 vitórias da equipe parisiense, contra apenas três do Brest, além de 11 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Francês 2022/23, o PSG venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Bitshiabu, Marquinhos e Ramos; Mukiele, Vitinha, Danilo Pereira, Fabián Ruiz e Nuno Mendes; Messi e Mbappé. Técnico: Christophe Galtier.

Brest: .

Desfalques

PSG

Neymar e Presnel Kimpembe seguem como desfalques, enquanto Marquinhos e Nordi Mukiele se machucaram no meio da semana.

Brest

Suspenso, Mahdi Camara segue fora.

Quando é?