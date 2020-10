Ângelo Gabriel faz história no Brasileirão: quem são os mais jovens a atuarem na era dos pontos corridos?

Atacante estreou pelo Peixe aos 15 anos de idade, superando Jô, Vinicius Junior e outros nomes

O atacante Ângelo Gabriel, de 15 anos, tornou-se o jogador mais jovem a disputar uma partida do Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos, que estreou em 2003. O jovem estreou pelo Santos neste domingo (25) na derrota por 3x1 contra o Fluminense, e assumiu a primeira posição da lista, como o único com menos de 16 anos a jogar o Brasileirão em sua atual fase.

Ângelo segue a tendência do em revelar novos talentos e junta-se a nomes como Jô, Vinicius Junior e Victor Andrade, que também iniciaram cedo suas carreiras profissionais, com chances na primeira divisão nacional.

Confira o top 10:

1º - Ângelo Gabriel (Santos/2020) - 15 anos e 10 meses

2º - Jô ( /2003) - 16 anos e 3 meses

3º - Yuri Mamute ( /2011) - 16 anos e 4 meses

4º - Lincoln (Grêmio/2015) - 16 anos e 6 meses

5º - Bruno Mazenga ( /2005) - 16 anos e 8 meses

6º - Saullo ( /2013) - 16 anos e 8 meses

7º - Zé Eduardo ( /2004) - 16 anos e 9 meses

8º - Victor Andrade (Santos/2012) - 16 anos e 9 meses

9º - Vinicius Junior (Flamengo/2017) - 16 anos e 9 meses

10º - Michel Schmöller ( /2007) - 16 anos e 9 meses

Recentemente promovido ao elenco profissional do , Ângelo é tido como uma das jóias da base do time da Vila, e assinou um pré-contrato com o clube na última quinta (23), que será efetivado assim que o jovem completar 16 anos de idade, em dezembro deste ano.

Na semana em que foram comemorados os 80 anos de Pelé, Ângelo Gabriel supera o recorde do Rei do Futebol, que estreou pelo Peixe aos 15 anos, 10 meses e 15 dias, uma diferença de apenas 11 dias para o novo atacante do Santos, que fica atrás só de Coutinho no ranking do clube (que jogou sua primeira partida aos 14 anos e 11 meses).