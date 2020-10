Marinho, soco no ar e camisa 80: Pelé ganha homenagem completa craque do Santos

Atacante do Peixe marcou o gol de empate contra o Fluminense. Na semana do aniversário do Rei do Futebol, Santos presta homenagem ao ídolo

Nesse domingo (25), o viajou até o Rio de Janeiro para enfrentar o , no Maracanã. O perdeu o duelo por 3 a 1, mas aproveitou o dia para homenagear o maior jogador da sua história. No último dia 23, Pelé completou 80 anos e foi homenageado pelo melhor jogador santista no momento: Marinho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Em homenagem ao Rei, o atacante do Santos entrou em campo com a camisa 80 e a principal esperança de gols da Vila Belmiro não decepcionou: marcou o gol que trouxe o empate ao Peixe, mas que seria superado instantes depois.

Mais artigos abaixo

Mais times

Ao balançar a rede, Marinho comemorou com os famosos socos no ar, ato imortalizado por Pelé.

Camisa 80 ✅

Comemoração com soco no ar ✅



E a homenagem do Marinho? 👑#Pelé80anos pic.twitter.com/CPaVEBVb7C — ge (@geglobo) October 25, 2020

O Santos flertou com o empate já no final do jogo, mas o gol marcado por Yeferson Soteldo, camisa 10 do Peixe, foi anulado pelo VAR.

Com a derrota, o Santos cai para a sexta posição, equanto o Fluminense alcança o quarto lugar na classificação do Brasileirão.