O mundo parabeniza Pelé nos 80 anos: as mensagens para o Rei do futebol

Grandes personalidades do esporte e clubes que Pelé nunca jogou desejaram ao Rei um feliz aniversário; confira as homenagens

O mundo do futebol está em festa nesta sexta-feira, 23 de outubro. O Rei Pelé completa 80 anos de vida e diversas personalidades do esporte mandaram parabéns ao maior jogador da história.

De Pepe, ex-companheiro de Pelé no e na seleção brasileira, a jogadores do futebol atual, como Richarlison, e diversos clubes mundo afora mandaram mensagens ao Rei. Confira algumas das homenagens.

Santos

23 de outubro. O dia mais importante do futebol. O aniversário do maior de todos os tempos.⁣

Feliz aniversário, Rei @Pele! 80 anos de uma lenda que superou todos os limites e se tornou o principal nome do esporte.⁣

Vida longa ao nosso Rei! 👑 #Pelé10x8 pic.twitter.com/eQJoJ1DxIi — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 23, 2020

Pepe, ex-companheiro de Pelé

"Você é o rei eterno do futebol brasileiro e mundial".



Muitos craques passarão por aqui hoje, mas começaremos por aquele que conhece Pelé melhor do que ninguém. Pepe, companheiro de Santos e #SeleçãoBrasileira! #Pele80 #ORei80 pic.twitter.com/iqXJBzZ59v — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2020

Ronaldo Fenômeno

"Falar o Pelé é falar de uma entidade".



Nossa segunda homenagem vem de um craque que carregou o legado do Rei Pelé na Copa de 2002. Ronaldo reverencia a lenda que abriu os caminhos da #SeleçãoBrasileira!#Pelé80 #ORei80 pic.twitter.com/i4A8fFQBgE — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2020

Romário

Kaká

O trono das quatro linhas foi conquistado por aclamação! Não é possível mensurar o impacto de quanto você influenciou gerações e continua encantando pessoas com a sua história. Feliz aniversário @Pele e que Deus te abençoe. O futebol tem um rei e quanto orgulho dele ser 🇧🇷#Pele80 pic.twitter.com/C2ctxpn4lv — Kaka (@KAKA) October 23, 2020

Rivaldo

Neymar

Ninguém se compara a ti 👑

Obrigado por tudo que fez pelo futebol ... Vida longa ao REI 👑

Happy birthday King @Pele pic.twitter.com/rpodsTGA95 — Neymar Jr (@neymarjr) October 23, 2020

Neto

Substituir o Rei Pelé no último jogo da vida dele (onde comemorou 50 anos) e ainda fazer o gol da , não tem preço. #pelé80anos pic.twitter.com/W5EYjuY3Uh — Craque Neto 10 (@10neto) October 23, 2020

Alex

Muricy Ramalho

Richarlison

Rodrygo

Samuel Eto'o

Feliz cumpleaño el REY 👑👏🏿👏🏿👏🏿❤️❤️😍😍 https://t.co/0hadHVncNn — Samuel Eto'o (@setoo9) October 22, 2020

Michael Owen

"Feliz 80 anos a lenda viva que é Pelé", escreveu o ex-jogador inglês.

Happy 80th birthday to the living legend that is @Pele https://t.co/uwxeBEetWN — michael owen (@themichaelowen) October 23, 2020

Yeferson Soteldo, jogador do Santos

Feliz aniversário, para o melhor de todos os tempos. Parabéns, O Rei @Pele 👑 pic.twitter.com/ddQWMx64cH — Yeferson Soteldo (@YefersonSoteldo) October 23, 2020

Libertadores, torneio que Pelé venceu duas vezes

✊🏿👑 Vida longa e #GloriaEterna ao Rei!



🤍🖤 @Pele faz 8⃣0⃣ anos! Um dos primeiros bicampeões da #Libertadores (62 e 63), o maior artilheiro do @SantosFC até hoje na Copa, com 1⃣7⃣ gols.



🎂💚💛 Parabéns à lenda, símbolo do futebol! O eterno camisa 10 da @CBF_Futebol. #Pele80 pic.twitter.com/2QhDy8v0CV — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2020

, torneio que Pelé venceu 10 vezes

Rei do Futebol, @Pele anotou 466 gols no Paulistão.

Conheça todas as vítimas que tiveram a honra de sofrer um gol do maior jogador de todos os tempos.#Pelé80 #VidaLongaAoRei pic.twitter.com/rnqxVXdknH — Paulistão Sicredi 2020 (@Paulistao) October 22, 2020

Perfil oficial dos

Rei só tem um! 👑⚽ Aquele abraço para o maior de todos os tempos, que esteve em #Londres2012 para apresentar o e o #Rio2016 ao mundo! Feliz aniversário, Pelé! 🎉🎈🎂#Pele80 #ORei80 pic.twitter.com/P9J1FrBD6G — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) October 23, 2020

de Munique

"O Rei do jogo bonito. Feliz 80º aniversário, Pelé", publicou o clube alemão.

Eintracht

Em 1963, @Pele foi a Frankfurt e marcou 4 gols. 🇧🇷⚽️



A nossa reverência ao Rei! Feliz aniversário, Maior de Todos! 👑🎉#Pele80 #SGE pic.twitter.com/xiqmZ3aMGZ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht_por) October 23, 2020

Pensa numa dupla que nunca perdeu. Pensou? Tá aí!😉⚽️🏆 Nossos parabéns ao Pelé vêm com essa parceria inesquecível, que rendeu alegrias ao mundo todo! #ParabénsPelé #Pelé80Anos #GarrinchaePelé pic.twitter.com/7Xky7Fk3SL — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) October 23, 2020

O maior jogador de todos os tempos completa 80 anos! ⚽



Com uma foto do Rei e o Reizinho, o Sport Club Corinthians Paulista, seu time de futebol de botão na infância ⚫⚪, deseja felicidades e muita saúde ao eterno camisa 10 do Brasil! Parabéns, @Pele! 🎂👏 #Pele80 #Pelé10x8 pic.twitter.com/lL8nrGe74n — Corinthians (@Corinthians) October 23, 2020

No aniversário do Pelé, a gente tem sempre a honra de dizer que ele vestiu a Armadura Tricolor por uma oportunidade, em amistoso na ! Parabéns, Rei! 🇭🇺 #Pele80 pic.twitter.com/xyILNWMzHl — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 23, 2020

Hoje, Edson Arantes do Nascimento comemora 80 anos de uma vida dedicada ao futebol! É inegável a sua importância para o esporte no Brasil e no Mundo: Tricampeão mundial, maior artilheiro da história e considerado o maior jogador de todos os tempos. Feliz aniversário, Pelé! 👑🇧🇷🇪🇪 pic.twitter.com/524CSvB6LV — Grêmio FBPA (@Gremio) October 23, 2020

Parabéns e obrigado ao Rei por tudo o que fez pelo nosso país e pelo nosso esporte. É um orgulho ter o nosso nome escrito na sua história, @Pele. 👑⚽💚 #Pele80 #ORei80 #OrgulhoDoPovo pic.twitter.com/XUy9LU7VaG — Coritiba (@Coritiba) October 23, 2020

Ceará