Brasil x Japão: escalação, desfalques e mais do jogo do amistoso internacional

Amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022 acontece às 7h20 (de Brasília); confira o serviço do jogo desta segunda-feira (6)

A bola vai rolar nesta segunda-feira (6) para Brasil x Japão, em amistoso internacional, a partir das 7h20 (do horário de Brasília), no Estádio Nacional do Japão.

Com uma recepção calorosa em Tóquio após a goleada aplicada sobre a Coreia do Sul por 5 a 1, a seleção brasileira, que se classificou para a Copa do Mundo do Qatar de maneira invicta, com 14 vitórias e três empates, busca mais um triunfo e ampliar a sua sequência de invencibilidade. No momento, são nove vitórias e três empates nos últimos 12 jogos.

Do outro lado, o Japão chega embalado após a vitória sobre o Paraguai por 4 a 1. Os comandados de Hajime Moriyasu somam sete triunfos e um empate nos últimos oito jogos.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto em Tóquio, o técnico Tite poderá optar pela entrada de Alisson no gol, uma vez que Weverton assumiu a meta no meio da semana. Ederson, machucado, está fora.

Richarlison também deixará a equipe titular para a entrada de Vini Jr. Assim, Neymar, que está a cinco gols de igualar Pelé na artilharia da seleção - atualmente soma 72 - ficará mais centralizado.

Na defesa, Thiago Silva e Alex Sandro abrem espaço para Militão e Arana.

Do outro lado, o Japão, que está no Grupo E do Mundial ao lado de Espanha, Alemanha e Costa Rica/Nova Zelândia, entrará em campo com a mesma base da equipe que goleou o Paraguai no meio da semana.

#SeleçãoBrasileira terminou preparação para amistoso contra o Japão. Bola rola amanhã, às 7h20, hein? Prepare sua torcida!



Fotos: Lucas Figueiredo/ CBF pic.twitter.com/Vg84F5ER14 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 5, 2022

Possível escalação do BRASIL: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão, Guilherme Arana, Casemiro, Fred, Paquetá, Raphinha, Neymar e Vini Jr.

Possível escalação do JAPÃO: Schmidt; Yamane, Yoshida, Taniguchi e Ito; Tanaka, Endo e Kamada; Doan, Asano e Furuhashi.

Mais artigos abaixo

Desfalques da partida

Brasil:

(C)Getty Images

WEVERTON: lesionado

GABRIEL MAGALHÃES: fisioterapia

Japão:

YUKINARI SUGAWARA: machucado

ARBITRAGEM

Árbitro: Alireza Faghani

Assistentes: Ashley Beechan e Anton Shchetinin

Quarto árbitro: Hiroyuki Kimura

VAR: Kurt Ams

Transmissão ao vivo

O jogo entre Brasil e Japão será transmitido ao vivo pela Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e pelo SporTV, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.