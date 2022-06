O grupo do Brasil na Copa do Mundo do Qatar 2022

Veja detalhes e todas as informações sobre os adversários da Canarinho nesta edição do Mundial

Quatro anos após a eliminação para a Bélgica, na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, o Brasil volta com expectativa para a corrida pelo hexacampeonato Mundial, dessa vez na disputa que acontece no Qatar entre novembro e dezembro.

Com os grupos já definidos, esperando apenas a definição de algumas vagas restantes, duelos já estão previstos para acontecer, como o encontro entre Messi e Lewandowski já no terceiro confronto dos argentinos. Espanha e Alemanha se preparam para duelar logo no início da competição, também.

E no caso do Brasil? Quais os componentes do grupo da Amarelinha e o que esperar de cada um deles? Veja.

Qual o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2022?

Previamente definido através do sorteio, o Grupo G do Brasil teve apenas uma novidade em relação a última Copa: além de Sérvia e Suíça, velhas conhecidas de 2018, a seleção de Camarões é a nação que completa os três adversários da Amarelinha para o Mundial deste ano.

Como apenas duas seleções se classificam para a fase seguinte da competição, o Brasil busca uma campanha parecida, ou melhor, do que em 2018, quando foi às oitavas acompanhado da seleção suiça, em seu grupo novamente em 2022.

Como chegam os adversários do Brasil para a Copa do Mundo de 2022?

Abaixo, veja os detalhes e alguns dados de como surgem cada um dos adversários da seleção brasileira para a edição deste ano da Copa do Mundo.

Sérvia

Getty Images

Um dos grandes adversários do Brasil neste grupo, a Sérvia chega como uma das favoritas a se classificar para as oitavas do torneio, após ótima campanha nas Eliminatórias da Europa para a Copa. Nos oito confrontos disputados, venceu seis e empatou em dois, superando, inclusive, a seleção de Portugal.



Na Liga das Nações, terá a chance de comprovar a força que demonstrou durante os jogos eliminatórios. Em seu grupo, terá pela frente Suécia, Eslovênia e Noruega, de Haaland. Nas Eliminatórias, foram 18 gols marcados e nove sofridos.



Vale o destaque para três grandes nomes no elenco desta seleção: o centroavante Vlahovic, de apenas 22 anos e quem tem marcado muitos gols; o meia Tadic, capitão do grupo e importantíssimo para o Ajax, clube em que atua; e Savic, astro da atual Lazio, que recebeu ofertas de clubes da Europa nos últimos meses, como PSG. Além dos citados, outros ótimos atletas compõe a equipe da Sérvia para este ano.



Suíça







Getty Images

A seleção da Suíça é outra complicação para a Canarinho nesta edição de Copa do Mundo, também tendo terminado em primeiro em seu grupo das Eliminatórias, com cinco vitórias e três empates. A equipe, além disso, tomou apenas dois gols em oito confrontos, marcando 15 gols.



O motivo de um bom reforço defensivo vale pelo grande goleiro Sommer, que atua no Borussia Monchengladbach. O paredão fez defesas que garantiram bons resultados, como o empate em 1 a 1 com a Itália, por exemplo. No meio-campo, Zakaria e Shaqiri, um pouco mais avançado, também serão, possivelmente, perigosos para a seleção brasileira, devido a boa visão e destaque na equipe da Suíça.



Mais artigos abaixo

Camarões







Getty

Composta por grandes jogadores de seu país, como Choupo-Moting, do Bayern de Munique, o Camarões também aparece levando perigo e com chances de classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

Com 12 gols marcados e três sofridos, a seleção camaronesa liderou o Grupo D das Eliminatórias Continentais. Além disso, se classificou com duas vitórias e uma derrota na Copa das Nações Africanas, sendo semifinalista do torneio, caindo para o Egito de Salah, nos pênaltis, mas levando o terceiro lugar sobre Burkina Faso.

Nas Eliminatórias, foram seis duelos disputados, com cinco vitórias e apenas uma derrota.