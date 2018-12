Quantos gols Neymar marcou na carreira?

Veja quantos gols Neymar marcou na carreira, até agora

O atacante Neymar é apontado como o sucessor de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e tem tudo para fazer história no futebol mundial.

E visando o seu futuro e carreira, o brasileiro optou deixar a sombra do craque argentino e escrever a sua própria história ao assinar com o Paris Saint-Germain , com uma contratação recorde de aproximadamente R$ 1 bilhão .

Apesar dos seus 26 anos, os seus números impressionam: 343 gols defendendo o PSG, Barcelona , Santos e Seleção Brasileira principal. Desta forma, a Goal mostra para o leitor como os tentos estão divididos até o momento.

GOLS NA LIGUE 1, LA LIGA E BRASILEIRO

No Campeonato Francês , Neymar já marcou 30 gols em 32 partidas, enquanto com a camisa do Barcelona os seus números também são surpreendentes. Em quatro temporadas, ele balançou as redes 68 vezes em 123 partidas em La Liga .

Já com a camisa do Santos, o craque marcou 54 gols em 103 duelos no Brasileirão Série A. No Campeonato Paulista, torneio que venceu em três oportunidades, Ney balançou as redes 53 vezes em 76 partidas.

GOLS NA CHAMPIONS LEAGUE

O PSG assinou com Neymar com um sonho a ser alcançado: conquistar a inédita Champions League para o clube. Mais uma vez o time ficou pelo caminho, mas o brasileiro, que ficou de fora do jogo de volta contra o Real Madrid por estar lesionado, pode se orgulhar do seu troféu conquistado com a camisa do Barcelona na temporada 2014-15.

Ao todo - juntando PSG (11 jogos e 10 gols) e Barça -, o brasileiro já participou de 51 jogos e marcou 31 gols, tornando-se, assim, o maior artilheiro brasileiro na Champions League em todos os tempos.

EM TORNEIOS DE COPA

Na Copa do Rei , Neymar também possui boas marcas. O ex-Blaugrana jogou 20 jogos nesta competição e marcou 15 gols.



Na Supercopa da Espanha, o brasileiro foi mais tímido, com dois jogos e apenas um gol, enquanto na Copa Sul-Americana , Ney também participou de dois duelos, mas não balançou as redes.

Na Libertadores , com a camisa do Santos, o craque participou de 25 jogos e registrou 14 tentos.

Já na Copa do Brasil , fez 15 jogos e marcou 13 gols.

Na Copa da França , foram 2 gols em um jogo. E, na Copa da Liga Francesa, 1 gol em 2 jogos. Na supercopa local - também conhecida por Tropheé des Champions - o brasuca só participou de uma partida, sem marcar.



Na Recopa Sul-Americana, ele apenas entrou em campo duas vezes e marcou um gol. Já no Mundial de Clubes, o brasileiro também participou de três jogos e deixou a sua marca uma vez.

NA SELEÇÃO BRASILEIRA

Neymar foi, apesar das críticas, o principal nome da Seleção na Copa do Mundo de 2018 na Rússia e os seus números explicam tamanha esperança do torcedor brasileiro. Na principal, registra 96 jogos e 60 tentos - enquanto pela Olímpica, Sub-20 e Sub-17, soma 23 partidas e 18 gols, que aqui não entram na soma total.

Só em Mundiais, o camisa 10 soma seis gols em dez jogos, somadas as edições do Brasil 2014 e Rússia 2018.

