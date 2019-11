Bragantino pode ter nova versão de camisa histórica em retorno ao Brasileirão

Nike planeja lançar uniforme especial para o RB Bragantino, que já terá novo escudo e investimento da empresa de energéticos

O RB se consagrou o campeão da deste ano e em 2020 retronará para a Série A do Brasileirão. E para comemorar o feito, a Nike, fornecedora de materiais esportivos do time, pode lançar um uniforme baseado em uma modelo histórico utilizado pelo time do interior paulista.

O site Mantos do Futebol e o Footheadlines divulgaram que a empresa americana está planejando um uniforme semelhante ao do Bragantino de 1990 e 1991, período do título paulista e do vice-campeonato brasileiro do Braga.

O modelo ficou conhecido no como "Carijó" e inspirou outras equipes a fazerem uniformes semelhantes. Mas, originalmente, o modelo foi inspirado em uma camisa da Umbro para o , na temporada 1989-90.

Neste ano, as camisas do Bragantino não eram especiais, muito pelo contrário. Eram lisas (branca, a titular, e preta, a reserva) com o logo antigo do time de Brangança Paulista e o Red Bull como único patrocinador. Por um preço menor do que as camisas de e , a Nike comercializa a camisa branca do Bragantino em seu site oficial.

A Nike começou a fazer as camisas do Bragantino neste ano, após a compra do clube pela Red Bull. Agora, com o nome RB Bragantino, o clube ganhará um novo escudo (nos padrões das outras equipes da Red Bull mundo afora, como o e o ).

A Red Bull não determina um padrão único para os uniformes de seus times, o que abre a possibilidade de um modelo único para o RB Bragantino, como Thiago Scuro contou ao UOL: "Na verdade, se você reparar, cada clube tem liberdade para escolher o seu uniforme. Não existe uma recomendação ou um padrão. O Leipzig pode usar uma, o Salzburg pode usar outra… Tudo isso é definido entre cada clube e seu fornecedor de material esportivo. Há liberdade para esse tipo de decisão".

Os novos uniformes do RB Bragantino devem ser lançados ainda no começo de 2020, antes do início do Campeonato Paulista. O time estreia no contra o , fora de casa, e está no Grupo D, ao lado de Corinthians, Ferroviária e .