Campeonato Paulista 2020: grupos, regulamento, datas e VAR no mata-mata

Paulistão terá quartas de final e semifinais em jogo único, em formato com 16 datas. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos são cabeças-de-chave

O 2020 já começou. Nesta terça-feira, 22 de outubro, a Federação Paulista de Futebol realizou o sorteio dos grupos do campeonato estadual.

O formato permance o mesmo dos últimos anos, com uma pequena mudança. Os times continuam enfrentando apenas aqueles dos outros três grupos - ou seja, times da mesma chave não jogam entre si. Nas quartas-de-final e semifinais da competição serão disputadas em jogo único. Somente a decisão do Paulistão será jogada em ida e volta.

Essa mudança atende uma solicitação da CBF para que haja pausa no calendário dos clubes nas datas Fifa entre 18 e 26 de março.

Tricampeão, o buscará um feito que não acontece há 100 anos: ganhar o Paulistão por quatro vezes consecutivas. Somente o Paulistano conseguiu esse feito na história, entre 1916 e 1919. O , vice-campeão em 2019, busca o título que não vem desde 2005. e tentarão o 23º título estadual e se estabelecer como segundo maior vencedor do torneio.

Além do troféu, o time campeão embolsará R$ 5 milhões.

Quais são os grupos do Paulistão 2020? Qual o formato do Paulistão 2020? Quantos jogadores podem ser inscritos no Paulistão 2020? Vai ter VAR no Paulistão 2020? Quais serão as datas do Paulistão 2020?

Veja as informações sobre o torneio!

Quais são os grupos do Paulistão 2020?

Por sorteio, ficaram assim definidos os grupos para o de 2020:

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Ferroviária Oeste -SP Água Santa Santo André Inter de Limeira

Qual o formato do Paulistão 2020?

Como já foi dito, times do mesmo grupo não se enfrentam na fase de grupos. Cada time realizará ao todo 12 partidas na primeira fase da competição. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas-de-final, que será realizada em jogo único, assim como a semifinal.

A final do Paulistão terá jogos de ida e volta. O mandante do segundo jogo da final e dos jogos anteriores no mata-mata será o time de melhor campanha.

Serão rebaixados para a Série A-2 do Paulistão de 2021 os dois times com piores campanhas na fase grupos da competição, independente dos grupos.

Quantos jogadores podem ser inscritos no Paulistão 2020?

Todos os times têm direito a duas listas de jogadores. A "Lista A" pode ter 26 atletas inscritos, já a "Lista B" é restrita somente para jogadores da base do clube, mas é ilimitada - ou seja, os clubes podem inscrever quantos jovens jogadores eles quiserem.

Vai ter VAR no Paulistão 2020?

O árbitro de vídeo será usado somente a partir das quartas-de-final do Paulistão. Ou seja, não haverá VAR durante a fase de grupos da competição. A FPF garantiu que todos os custos do uso do árbitro de vídeo serão arcados pela própria federação.

Quais serão as datas do Paulistão 2020?

O calendário da CBF prevê para os estaduais 16 datas, entre 22 de janeiro e 26 de abril de 2020. Essas serão as datas de início e do segundo jogo da final do Paulistão 2020.

