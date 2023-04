Botafogo x Ypiranga-RS ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar na internet

Botafogo e Ypiranga se enfrentam na noite desta quinta-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, localizado no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2 a 0, o Alvinegro pode perder por até um gol de diferença. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime Vídeo, no streaming.

Embalado com cinco vitórias consecutivas, o Botafogo volta as atenções para o mata-mata da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Alvinegro empatou com o Sergipe em 1 a 1, enquanto na fase seguinte goleou o Brasiliense por 7 a 1.

Já o Ypiranga precisa garantir uma vitória com uma vantagem de três gols para avançar às oitavas de final. Caso vença por uma diferença de dois gols, a partida será decidida nos pênaltis. Na fase inicial da Copa do Brasil, o time empatou em 1 a 1 com o São Francisco e, em seguida, conquistou a vitória por 3 a 1 contra o RB Bragantino.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson (Sampaio), Víctor Cuesta (Segovia) e Rafael; Danilo Barbosa (Tchê Tchê), Lucas Fernandes e Eduardo; Junior Santos (Gustavo Sauer), Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Ypiranga: Caíque; Ivan, Heitor, João Felix (Islan) e Gustavo Nogy (João Felix); Lorran, Claiton (William Barbio), Mossoró, João Pedro, Erick Farias e Rubens. Técnico: Luizinho Vieira.

Desfalques

Botafogo

Gabriel Pires, Hugo, Kayque, Gatito Fernández e Patrick de Paula estão fora.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Quando é?