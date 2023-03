Onde assistir à Copa do Brasil 2023? Quem passa os jogos?

Os torcedores têm opções para acompanhar aos jogos na TV aberta, fechada, pay-per-view e internet

A Copa do Brasil está chegando em suas fases mais importantes, e os jogos vão ficando cada vez mais interessantes. As equipes classificadas para entrarem mais para frente no torneio já vão estrear da competição mais democrática do país, e o chaveamento vai se desenhando.

O maior torneio nacional, então, atrai uma grande quantidade de espectadores, que têm algumas opções de canais para assistir aos jogos, entre TV aberta, fechada e internet. Aqui, então, a GOAL reuniu todas as plataformas que vão transmitir os jogos da Copa do Brasil, veja!

O Grupo Globo é o principal detentor dos direitos de transmissão da Copa do Brasil, e vai dedicar diversos canais para a exibição das partidas. Os jogos serão televisionados pela Rede Globo, na TV aberta, SporTV, no circuito fechado, e Premiere, no pay-per-view. Além disso, os assinantes do plano Globoplay + Canais ao vivo também podem acompanhar as transmissões da emissora por meio do streaming da empresa.

Além disso, existe outra opção de exibição pela internet, por meio da plataforma de streaming da Amazon, o Prime Video, que vai exibir 54 jogos ao longo do torneio, sendo 40 deles exclusivos. Os assinantes do serviço terão acesso aos jogos sem precisar assinar ou pagar um plano à parte.