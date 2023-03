Copa do Brasil 2023 no Amazon Prime Video: quais jogos vão passar, como assistir e mais

A plataforma transmitirá 54 partidas desde a primeira fase do torneio sem custos adicionais para assinantes

Principal torneio de mata-mata do futebol brasileiro, a Copa do Brasil continuará sendo transmitida no streaming pelos próximos anos, uma vez que o Amazon Prime Video acertou a renovação do contrato para a transmissão dos jogos até o final de 2026. A empresa fechou o acordo com o Grupo Globo, que sublicenciou os diretos das partidas.

Nesta edição 2023, a emissora terá mudanças nos jogos transmitidos. O Prime Video tentará se afastar do formato mais informal realizado na temporada passada e apostará em uma transmissão mais tradicional, segundo o portal Notícias da TV.

Para isso, a empresa acertou a contratação do narrador Rômulo Mendonça, ex-ESPN, e o comentarista Rafael Oliveira. O Prime Video continuará convidando os ídolos dos times envolvidos nas partidas, como aconteceu, com Lucas Leiva, por exemplo, na transmissão da partida entre Grêmio e Campinense.

O narrador Tiago Leifert, que teve uma passagem bem sucedida pela empresa, chegando a transmitir a Copa do Mundo de 2022 no Globoplay, deixa a grade de profissionais por conta dessa mudança de formato.

Além de Mendonça, o serviço de streaming estaria buscando outros profissionais de peso no mercado para aumentar seu catálogo de transmissões de partidas, além dos jogos da jogos da NBA (National Basketball League). Com o acordo feito com a Globo, o Prime Video vai transmitir mais de 50 jogos da Copa do Brasil.

Abaixo, a GOAL mostra como e onde assistir ao jogos da Copa do Brasil 2023.

Como assistir aos jogos da Copa do Brasil no Amazon Prime Video?

Para acompanhar a transmissão dos jogos da Copa do Brasil é preciso seguir alguns passos simples (se você já for assinante da Amazon Prime Video, vá direto para o passo 5:

Crie sua conta da Amazon no site oficial da empresa ou na página do próprio Prime Video - ver link em destaque no após o primeiro parágrafo (pule para o passo 2 se você já tiver conta na Amazon). Faça login em sua conta da Amazon. Comece seu teste gratuito de 30 dias do Amazon Prime Video - o serviço é renovado automaticamente ao fim do período de teste, por R$ 14,90 por mês, mas pode ser cancelado a qualquer momento. Preencha suas informações no formulário. Vá para o site oficial do Prime Video e faça seu login. Aproveite o conteúdo da Copa do Brasil no Amazon Prime Video.

Quais são os jogos transmitidos pelo Amazon Prime Video?

No novo acordo com a Globo, válido até 2026, o Prime Video adquiriu os direitos para transmitir 54 jogos da Copa do Brasil 2023, que vão da primeira fase até a final, sem custos adicionais para o assinante. Dessa forma, o streaming terá 40 partidas de forma exclusiva e outras 14 compartilhadas com o grupo Globo e seus canais (TV Globo, SporTV e Premiere) e o GE.com, na internet.

JOGO DATA HORÁRIO FASE Maringá x Sampaio Corrêa 2 de março de 2023 20h Primeira fase

*Todos os horários no fuso horário de Brasília (GMT-3)