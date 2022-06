Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (26), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (26), no Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com mais de 26 mil ingressos vendidos, as equipes chegam embaladas após vencerem na última rodada. Enquanto o Alvinegro venceu de virada o Internacional, no Beira-Rio, o Tricolor bateu o Cruzeiro por 2 a 1, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Ambos somam 18 pontos no Brasileirão.

Para o confronto no Nilton Santos, o técnico Luís Castro não poderá contar com Philipe Sampaio e Lucas Piazón, expulsos contra o Colorado, além de Kayke e Patrick de Paula, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Fluminense não sabe se poderá repetir a mesma equipe pela terceira vez. Nonato, que sofreu uma entrada dura de Geovane no meio da semana, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Wellington é o mais cotado para assumir a vaga.

Cris Silva, recuperado de um problema no joelho direito, volta a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

O clássico também marcará a despedida de Luiz Henrique, que foi vendido para o Betis, da Espanha.

Em 331 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 122 vitórias, contra 107 do Botafogo, além de 102 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Cuesta e Hugo; Luís Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Chay, Victor Sá e Vinícius Lopes.

Possível escalação do FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Wellington) e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Cano.

Desfalques da partida

Botafogo:

Philipe Sampaio e Lucas Piazón: suspensos (cartão vermelho).

Kayke e Patrick de Paula: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Fluminense

sem desfalques confirmados.

O Botafogo é favorito contra o Fluminense nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2.58 na vitória do Alvinegro, $ 3.20 no empate e $ 2.88 caso o Tricolor vença.

Quando é?

JOGO Botafogo x Fluminense DATA Domingo, 26 de junho de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco - RJ

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau - RS

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves - RJ

VAR: Emerson de Almeida Ferreira - MG

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 São Paulo Brasileirão 16 de junho de 2022 Internacional 2 x 3 Botafogo Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Botafogo Copa do Brasil 30 de junho de 2022 19h (de Brasília) RB Bragantino x Botafogo Baiano 4 de julho de 2022 20h (de Brasília)

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Avaí Brasileirão 19 de junho de 2022 Fluminense 2 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 22 de junho de 2022

Próximas partidas