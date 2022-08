Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (28), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (28), no Nilton Santos, a partir das 18h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Sem vencer há quatro rodadas (uma derrota e três empates), o Botafogo, com 27 pontos, busca se afastar do risco de rebaixamento.

Para o clássico, o técnico Luis Castro terá o retorno do zagueiro Philipe Sampaio, que cumpriu suspensão no empate com o Juventude na última rodada, mas Erison e Matheus Nascimento, no departamento médico, estão fora.

Do outro lado, o Flamengo, embalado com a vitória sobre o São Paulo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, volta as atenções para o Brasileirão antes de encarar o Vélez, pela semi da Libertadores.

Assim, o técnico Dorival Júnior pode mexer na equipe e preservar os seus principais jogadores para o duelo do meio da semana.

Em 342 jogos disputados entre as equipes, foram 125 vitórias do Flamengo, 104 do Botafogo, além de 113 empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do BOTAFOGO: Gatito Fernández; Saravia (Rafael); Sampaio (Adryelson), Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Jeffinho, Victor Sá e Júnior Santos.

Possível escalação do FLAMENGO: Santos, Matheuzinho, Fabricio Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Lázaro.

Desfalques da partida

Botafogo:

Erison e Matheus Nascimento: departamento médico.

Flamengo:

Bruno Henrique e Rodrigo Caio: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Botafogo nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,70 na vitória do Rubro-Negro, $ 3,70 no empate e $ 4,50 caso o Rubro-Negro vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,30 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,40 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, pagando-se $ 4,70 se for Jeffinho, e $ 4,20 se for Diego.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?