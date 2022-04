Botafogo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo (10), no Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto RS), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Corinthians DATA Domingo, 10 de abril de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo (para todo o Brasil, exceto RS), na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (10), no Nilton Santos. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Com todo os ingressos esgotados, os torcedores alvinegros prometem grande festa no Nilton Santos, que marcará a estreia do Botafogo no Brasileirão.

Para o confronto, a equipe carioca não poderá contar com o técnico Luís Castro, que não tirou o visto de trabalho. Provavelmente a pendência de documentação seja resolvida na próxima semana.

INGRESSOS ESGOTADOS! 🔥✔️



A torcida do Fogão INCENDIOU e não há mais bilhetes disponíveis para os alvinegros para o jogo entre Botafogo e Corinthians.



Vamos fazer uma linda festa juntos no Nilton Santos! É #TimeToSetFire 🔥 pic.twitter.com/mtaymPag5z — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 7, 2022

Do outro lado, o Corinthians chega muito pressionado e com cobranças da torcida após a derrota para o Always Ready na primeira rodada da Copa Libertadores.

Cássio, assim como sua esposa, e o zagueiro Gil, receberam ameaças de morte, depois de um dia de protestos que iniciou uma crise no clube.

O Corinthians acionou a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) na tentativa de identificar o autor das agressões.

"Primeiro, preciso dizer que foi um trabalho rápido da Polícia Civil. Desde que o Corinthians procurou o DOPE, a nossa unidade de inteligência já conseguiu a identificação do perfil desses torcedores, de Instagram e Twitter, que ameaçaram jogadores e dirigentes, o próprio presidente do Corinthians. Foram, no total, sete torcedores. Desses sete, seis já estão identificados. Estamos aguardando agora a resposta do último perfil que está faltando. Alguns já estão aqui prestando depoimento, todos respondendo pelo crime de ameaça", afirmou o delegado Cesar Saad, em entrevista à TV Gazeta.

Em 98 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo registra 40 vitórias, contra 34 do Timão, além de 24 empates.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Botafogo nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,30 no triunfo do Timão, $ 3,00 no empate e $ 3,50 caso o Alvinegro vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,50 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,50 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 6,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Fluminense Carioca 21 de março de 2022 Fluminense 1 x 2 Botafogo Carioca 27 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Botafogo Brasileirão 17 de abril de 2022 19h (de Brasília) Ceilândia x Botafogo Copa do Brasil 20 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Corinthians Paulistão 27 de março de 2022 Always Ready 2 x 0 Corinthians Libertadores 6 de abril de 2022

Próximas partidas