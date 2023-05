Botafogo-SP x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (5), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV

Botafogo-SP e Vitória entram em campo na tarde desta sexta-feira (5), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Depois de três vitórias consecutivas, o Botafogo-SP perdeu o aproveitamento de 100% na Série B para a Ponte Preta por 2 a 0, e agora busca a recuperação para seguir nas primeiras posições. Atualmente, aparece em quinto lugar, com seis pontos.

Por outro lado, o Vitória chega embalado com três vitórias consecutivas e uma partida ainda por disputar. Neste momento, a equipe está a apenas um ponto de distância do líder Criciúma, que acumula 10 pontos.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Botafogo-SP soma quatro vitórias, contra duas do Vitória, além de um empate. No último encontro válido pela Série C de 2022, o Botafogo-SP venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus; Thassio, Carlinhos, Gabriel Tocantins e Jean Victor; Tarik e Guilherme; Robinho, Gustavo Xuxa e Luiz Henrique e Osman. Técnico: Adilson Batista.

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan (Zeca), Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo Nunes; Rodrigo Andrade e Gegê; Osvaldo, Matheuzinho e José Hugo; Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Botafogo-SP

Ericson, Diogo Silva e João Veras estão no departamento médico.

Vitória

Giovanni Augusto está lesionado.

Quando é?