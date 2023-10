Botafogo-SP x Avaí: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo-SP recebe o Avaí na tarde deste sábado (7), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de um empate, o Botafogo-SP estacionou na 12ª posição do campeonto, com 40 pontos. O Pantera quer a vitória para se manter distante do Z-4, além de tentar pular para a parte de cima da tabela.

Já o Avaí é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos, em 16º lugar. O time catarinense vem de um empate e busca o triunfo para tentar abrir distância diante dos rivais que estão abaixo.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus, Ericson, D. Silva, M. Silva, Patrick Brey, Mantual, Manuel, Marques, Cardoso, Cariús e Ivonei.

Avaí: Igor Bohn, Thales, Roberto, Jonathan, Natanael, Wellington, Giovanni, Rafael Gava, Jean Lucas, Gabriel Poveda e Waguinho.

Desfalques

Botafogo-SP

Tárik, Madruga e Jean Victor cumprem suspensão.

Avaí

Felipinho cumpre suspensão, enquanto William Pottker está lesionado.

Quando é?