Botafogo-SP x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e Atlético-GO se enfrentam na tarde deste sábado (16), às 17h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota na partida passada, o Botafogo-SP estacionou na 12ª posição, com 35 pontos. O Pantera não poderá contar com Osman, suspenso.

Do outro lado, o Atlético-GO está na oitava posição, com 44 pontos. O time goiano não tem desfalques confirmados e vem de triunfo no jogo anterior.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thassio, Ericson, Diogo Silva, Márcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Carlos Manuel (Pedro Rodrigues) e Luiz Henrique; Jonas Toró e Edson Cariús.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Heron e Lucas Esteves; Matheus Sales, Rhaldney e Dodô (Baralhas); Shaylon, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando.

Desfalques

Botafogo-SP

Osman cumpre suspensão.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?