Botafogo-SP x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela terceira rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e CRB entram em campo na noite deste sábado (29), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

O Botafogo-SP foi eliminado na Copa do Brasil pelo Santos, na Vila Belmiro, com o resultado complicado de 2 a 0 para reverter, o time ficou na 3ª fase da competição. Já na Série B, o clube conta com duas vitórias em duas rodadas e está na 4ª colocação, com seis pontos conquistados.

Do outro lado, o CRB fez apenas um jogo até agora na Série B. Uma derrota para o Atlético-GO pelo placar de 2 a 1. A equipe ainda tem um jogo atrasado para fazer diante do Sport. No momento, o clube alagoano ocupa a 16ª colocação. No meio de semana, o CRB foi eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico nas penalidades máximas.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus Albino; Vidal, Diogo Silva, Carlinhos e Jean; Felipe Souto, Guilherme Madruga e Luiz Henrique; Robinho, Salatiel e Osman. Técnico: Adílson Batista.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo; Mike, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Botafogo-SP

Vitor Souza está lesionado.

CRB

Saimon, Júlio César, Hereda, Luiz Henrique e Romulo estão no departamento médico.

Quando é?