Botafogo x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (10), no Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Fortaleza se enfrentam na noite deste sábado (10), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois do empate sem gols com a LDU de Quito na Copa Sul-Americana, o Botafogo volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão, buscando se recuperar. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR na última rodada, o Alvinegro se mantém na liderança com 21 pontos.

Para o confronto, o técnico Luís Castro trata como dúvida a presença de Tiquinho Soares, que já não entrou em campo contra a LDU. Caso o jogador não se recupere das dores na coxa, o português pode optar pela permanência de Janderson entre os titulares ou colocar Matheus Nascimento, que volta a ficar à disposição após defender o Brasil no Mundial Sub-20.

Do outro lado, o Fortaleza, que foi derrotado pelo Estudiantes de Mérida por 1 a 0 na Copa Sul-Americana, busca reencontrar o caminho da vitória na temporada. Em nono lugar, com 14 pontos, o Leão vem de empate sem gols com o Bahia no torneio nacional.

O Botafogo possui uma ampla vantagem no retrospecto histórico. Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Alvinegro soma 12 vitórias, contra apenas três do Fortaleza, além de três empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Botafogo venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Cuesta, Adryelson e Hugo; Tchê Tchê, Carlos Eduardo e Marlon Freitas; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares (Matheus Nascimento) e Victor Sá. Técnico: Luís Castro.

Fortaleza: João Ricardo; Dudu Marques, Titi e Marcelo Benevenuto; José Welison, Lucas Sasha, Yago Picachu, Zanocelo, Calebe e Bruno Pacheco (Lucas Crispim); Silvio Romero. Técnico: Vojvoda.

Desfalques

Botafogo

Marçal, Danilo Barbosa, Gabriel Pires e Matías Segovia seguem fora.

Fortaleza

Guilherme e Romarinho estão no departamento médico.

Quando é?