Bolívar x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela primeira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras inicia a caminhada em busca de mais um título na Copa Libertadores contra o Bolívar, em La Paz, na noite desta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na internet, o site ge.com e o aplicativo Globoplay também passam o duelo gratuitamente.

Em casa e totalmente acostumado com a altitude de 3.600 metros, o Bolívar promete dar trabalho ao poderoso rival. O time é o vice-líder do campeonato boliviano e vem de três vitórias consecutivas.

Do outro lado, o Palmeiras não consegue esquecer a derrota na primeira final do Paulistão e, por isso, pensando no jogo de volta, deve rodar o elenco nesta estreia de Libertadores. O técnico Abel Ferreira não poderá contar com Piquerez, lesionado, enquanto Murilo cumpre suspensão. No entanto, os recém-chegados, Richard Ríos e Artur foram relacionados.

As equipes já se enfrentaram quatro vezes na Libertadores, com três vitórias do Verdão e uma do Bolívar. No total, são dez gols do time brasileiro contra um dos bolivianos.

Você sabia? O Palmeiras é o time brasileiro com mais títulos da Libertadores (empatado com Santos, São Paulo e Grêmio), além de ter disputado mais finais (6, empatado com o São Paulo). O Alviverde também é a equipe que disputou mais edições da competição continental (22), com mais jogos (222), mais gols anotados (429) e mais vitórias (125).

Prováveis escalações

Bolívar: Lampe; Jesus Sagredo, Ferreyra e Jose Sagredo; Justiniano; Bejarano, Villamil, Vaca e Roberto Fernández; Ronnie Fernández e Chavez Cruz.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Richard Ríos (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga; Artur (Dudu), Endrick e Rony.

Desfalques

Bolívar

Não há desfalques confirmados.

Palmeiras

Murilo cumpre suspensão, enquanto Piquerez está lesionado.

Quando é?