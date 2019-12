Bola de Prata 2019: veja os melhores do Brasileirão na premiação da ESPN

A 50ª edição do Bola de Prata aconteceu nesta segunda (9), e premiou os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2020

Índice de Conteúdos:

A 50ª edição do Bola de Prata, premiação da ESPN que elege os melhores jogadores de cada posição no Brasileirão, já começou. Transmitido pela emissora, o evento conta com a presença de vários jogadores, treinadores e artistas envolvidos no mundo do futebol.

A Bola de Prata foi criada pela Revista Placar, em 1970, e é a premiação mais tradicional do futebol brasileiro. Para a 50ª edição, a ESPN está realizando um grande evento, com inúmeras presenças ilustres e até uma música tema, escrita pelo sambista Dudu Nobre.

Solta a voz, Dudu Nobre! 🎤⚽

A premiação mais consagrada do futebol brasileiro acontece na próxima segunda-feira, 9/12, às 12h, ao vivo na ESPN e no WatchESPN#BolaDePrataESPN pic.twitter.com/8TmAxoamvb — Mundo ESPN (@ESPNagora) December 6, 2019

Em 2018, o vencedor da Bola de Ouro (prêmio dado ao craque da temporada) foi Dudu, do Palmeiras, e a seleção ficou com: Weverton; Mayke, Geromel, Cuesta e Renê; Rodrigo Dourado, Bruno Henrique; Dudu, Lucas Paquetá e ; Gabigol.

Assim, a Goal preparou um guia para você saber de tudo da Bola de Prata: como funciona, os indicados, os vencedores, o Bola de Ouro...

Quem são os vencedores?

Confira todos os vencedores da Bola de Prata:

Goleiro: Diego Alves (Flamengo) garantiu o prêmio, batendo ( -PR) e Weverton ( ).

Lateral Direito: Rafinha (Flamengo) garantiu o prêmio, batendo Marcos Rocha (Palmeiras) e Madson ( )

Zagueiros: Lucas Veríssimo (Santos) e Gustavo Gómez (Palmeiras) garantiram o prêmio, batendo Rodrigo Caio (Flamengo), Pablo Marí (Flamengo), Victor Cuesta ( ) e Gustavo Henrique (Santos)

Lateral Esquerdo: Jorge (Santos) garantiu o prêmio, batendo Reinaldo ( ) e Diogo Barbosa (Palmeiras)

Volante: Willian Arão (Flamengo) garantiu o prêmio, batendo Rodrigo Lindoso (Internacional) e Matheus Henrique ( )

Segundo Volante: Gerson (Flamengo) garantiu o prêmio, batendo Bruno Henrique (Palmeiras) e Carlos Sánchez (Santos)

Meia: Arrascaeta (Flamengo) garantiu o prêmio, batendo Alisson (Grêmio) e Ribeiro (Flamengo)

Segundos Atacantes: Bruno Henrique (Flamengo) e Dudu (Palmeiras), Éverton (Grêmio), Rony (Athletico-PR), Nikão (Athletico-PR) e Soteldo (Santos)

Centroavante: Gabriel Barbosa (Flamengo) garantiu o prêmio, batendo Sasha (Santos) e Wellington Paulista ( ).

Treinador: Jorge Jesus (Flamengo) garantiu o prêmio, batendo Jorge Sampaoli (Santos) e Renato Gaúcho (Grêmio).

Revelação: Michael ( ) garantiu o prêmio, batendo Matheus Henrique (Grêmio) e Soteldo (Santos)

Gol mais bonito: Arrascaeta (Flamengo), garantiu o prêmio, batendo Michael (Goiás) e Gabriel Barbosa (Flamengo).

Quem ganhou a Bola de Ouro?

O vencedor da Bola de Ouro foi o flamenguista Gabigol, que superou seus companheiros Bruno Henrique e Arrascaeta para ser coroado como o melhor jogador do Brasileirão em 2019.

Gabriel Barbosa se transformou no sexto jogador do Flamengo a ganhar o prêmio. O último jogador do Fla que havia vencido a premiação foi Adriano, em 2009.

Como ficou a seleção do Bola de Prata?

Com todos os vencedores definidos, já saiu a seleção do Bola de Prata 2019. Confira:

Seleção final do #boladeprataespn do Brasileirão 2019:

Diego Alves (Flamengo)

Rafinha (Flamengo)

Lucas Veríssimo (Santos)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Jorge (Santos)

Willian Arão (Flamengo)

Gerson (Flamengo)

Arrascaeta (Fla)

Dudu (Palmeiras)

Bruno Henrique (Fla)

Gabriel (Flamengo) pic.twitter.com/kAOpGP1YD9 — Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) December 9, 2019

Diego Alves (Flamengo); Rafinha (Flamengo), Lucas Veríssimo (Santos), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Jorge (Santos); Willian Arão (Flamengo), Gerson (Flamengo) e Arrascaeta (Flamengo); Bruno Henrique (Flamengo), Dudu (Palmeiras) e Gabriel Barbosa (Flamengo)

O Flamengo foi a equipe com mais jogadores na lista, com sete atletas. Palmeiras e Santos foram os outros clubes com representantes, com dois cada.

Quem foi a melhor jogadora do ano?

Indicadas: Gláucia (Santos), Luciana (Ferroviária) e Millene ( )

Vencedora: Millene (Corinthians)

Uma inovação no Bola de Prata deste ano, o prêmio elegeu a melhor jogadora do ano no futebol brasileiro. Obviamente, a vencedora atua pelo Corinthians, equipe campeã da Libertadores Feminina nesta temporada.

Assim, o prêmio acabou ficando com Millene, do Corinthians, que fez 19 gols no .

Quem foi o vencedor do prêmio de Revelação?

Vencedor: Michael, do Goiás

Dos três indicados ao prêmio de revelação, dois deles também estiveram entre os cinco nomeados para suas respectivas posições: Matheus Henrique, como segundo volante, e Soteldo, como segundo atacante. Michael, do Goiás, completou a lista.

No final, Michael apareceu junto com Stormtroopers, do Star Wars, e recebeu o prêmio no evento da ESPN.

Qual gol foi eleito o mais bonito do Brasileirão?

Em votação popular, o Bola de Prata também elegeu o gol mais bonito do Brasileirão: o vencedor foi o gol do argentino Arrascaeta, de bicicleta, contra o Ceará, na 16ª rodada do Brasileirão. Confira:

relembrando esse GOLAÇO de bicicleta do Arrascaeta que teve direito a prêmio. pic.twitter.com/i2EsfZPkls — kagallego (@menkgo) December 9, 2019

Os outros indicados foram o gol de Michael, do Goiás, contra o Internacional, na 35ª rodada, e o de Gabigol, do Flamengo, contra o Santos, na 19ª rodada.

Como funciona a votação da Bola de Prata?

A forma da votação do prêmio ainda é a mesma desde sua criação, em 1970: um comitê de jornalistas assiste aos jogos e dá uma nota para cada jogador. Assim, as notas são somadas e os atletas ficam com uma média, juntando todas as notas.

Assim, ao final do campeonato, soma-se a média de todas as rodadas, e a seleção da Bola de Prata é anunciado em um evento de gala, em São Paulo. O jogador com a maior nota geral recebe a Bola de Ouro, que já foi entregue a craques como Zico, Falcão, Romário, Rogério Ceni e Neymar.

Quem são os indicados para a seleção da Bola de Prata?

Goleiros

Cinco indicados: Diego Alves (Flamengo), Weverton (Palmeiras), Santos (Athletico-PR), Paulo Victor (Grêmio) e Tiago Volpi (São Paulo)

Vencedor: Diego Alves (Flamengo)

Vários grandes nomes estão entre os indicados na categoria goleiros: Weverton foi o vencedor em 2018, Diego Alves foi fundamental para o título do Fla neste ano, Santos foi o melhor arqueiro da 2019 e Tiago Volpi deu solidez ao São Paulo, que vinha com anos inconsistentes na posição.

Assim, não seria nenhuma surpresa se qualquer um desses nomes saísse com o prêmio.

Laterais Direitos

Cinco indicados: Rafinha (Flamengo), Madson (Athletico-PR), Marcos Rocha (Palmeiras), Fagner (Corinthians) e Tinga (Fortaleza)

Vencedor: Rafinha (Flamengo)

Na lateral-direita, Rafinha deve sair com o prêmio: o veterano conseguiu chegar a marca de 16 jogos (que o credencia a participar da Bola de Prata) por pouco e foi o melhor da posição de maneira quase incontestável.

Mesmo assim, Marcos Rocha entregou um ano sólido pelo Palmeiras, Fagner sofreu com lesões, mas ainda é um dos melhores do Brasil na posição, Tinga surpreendeu e foi muito bem no apoio, no Fortaleza, e Madson deu a volta por cima no Athletico.

Zagueiros

Seis indicados: Lucas Veríssimo (Santos), Gustavo Gómez (Palmeiras), Gustavo Henrique (Santos), Victor Cuesta (Internacional), Rodrigo Caio (Flamengo) e Pablo Marí (Flamengo)

Vencedor: Lucas Veríssimo (Santos) e Gustavo Gómez (Palmeiras)

O Brasileirão 2019 contou com inúmeros grandes zagueiros, e nomes fortes como Bruno Alves (São Paulo) e Geromel (Grêmio) ficaram de fora dos indicados, mostrando a profundidade na posição neste ano.

Lucas Veríssimo foi o grande destaque da zaga santista no ano e Gustavo Henrique, de saída, também foi bem. Dito isso, é inteiramente possível que a dupla de zaga do Bola de Prata 2019 seja "gringa": Gómez, Cuesta e Marí tiveram temporadas fantásticas, ainda que o paraguaio não tenha repetido o desempenho de 2018.

Laterais Esquerdos

Cinco indicados: Jorge (Santos), Reinaldo (São Paulo), Diogo Barbosa (Palmeiras), Caio Henrique ( ) e Bruno Cortez (Grêmio)

Vencedor: Jorge (Santos)

A lateral esquerda, hoje, é um tiro no escuro: com Filipe Luís não chegando ao número de jogos necessários, Jorge e Reinaldo despontam como favoritos: o santista terminou o ano mal, mas até conseguiu voltar até a seleção brasileira, com Sampaoli, e Reinaldo teve um ano consistente, decidindo partidas pelo Tricolor.

Renê, D. Barbosa e Cortez correm por fora: o lateral do Flamengo perdeu a titularidade no decorrer da temporada, o palmeirense não chegou no nível das atuações de 2018, Cortez e o Grêmio foram coadjuvantes neste Brasileirão. Caio Henrique, do Fluminense, mesmo improvisado, conseguiu se destacar e também foi indicado.

Volantes

Cinco indicados: Willian Arão (Flamengo), Rodrigo Lindoso (Internacional), Gregore ( ), Felipe Melo (Palmeiras) e Matheus Henrique (Grêmio)

Vencedor: Willian Arão (Flamengo)

Nesta categoria, não há muitas dúvidas: Willian Arão deve ser o vencedor, já que o volante também concorre ao Bola de Ouro, consagrando sua recuperação sob o comando de Jorge Jesus. Lindoso também foi o melhor meiocampista do Internacional no ano e Gregore, o craque do Bahia no campeonato.

Felipe Melo corre por fora: o veterano perdeu vários jogos com lesão. Já Matheus Henrique deve brigar mais forte pelo prêmio de revelação do campeonato, pelo qual ele é candidato.

Segundos Volantes

Cinco indicados: Carlos Sánchez (Santos), Gerson (Flamengo), Juninho (Fortaleza), Bruno Guimarães (Athletico-PR) e Bruno Henrique (Palmeiras)

Vencedor: Gerson (Flamengo)

A concorrência é dura para essa vaga: Carlos Sánchez e Gerson brigaram até o fim pelo prêmio, sendo os dois destaques da posição no Brasileirão. No final, a tendência é que o premiado seja o flamenguista.

Os outros nomes também foram bem: Juninho se destacou no Fortaleza depois de torcar o Ceará pelo rival, Bruno Henrique foi um dos três melhores do Palmeiras no campeonato, junto de Weverton e Dudu, e Bruno Guimarães termina sua carreira no Brasil, até o momento, como um dos maiores da história do Athletico.

Meias

Cinco indicados: Arrascaeta (Flamengo), Everton Ribeiro (Flamengo), Alisson (Grêmio), Pedrinho (Corinthians) e Luan (Grêmio)

Vencedor: Arrascaeta (Flamengo)

Na função de meia, os favoritos certamente são a dupla flamenguista: Arrascaeta e E. Ribeiro foram dois dos inúmeros destaques do Flamengo no ano, e o argentino até concorre ao Bola de Ouro.

A dupla do Grêmio, no entanto, apenas cumpre tabela, passando por altos e baixos dentro da temporada, e Pedrinho também não deve ficar com o prêmio.

Segundos Atacantes

Seis indicados: Bruno Henrique (Flamengo), Dudu (Palmeiras), Soteldo (Santos), Nikão (Athletico-PR), Rony (Athletico-PR) e Éverton (Grêmio)

Vencedores: Dudu (Palmeiras) e Bruno Henrique (Flamengo)

O fato de que Cebolinha, destaque do Brasil na , é apenas coadjuvante no prêmio deste ano, mostra como tivemos vários segundos atacantes de qualidade no Brasileirão 2019: Bruno Henrique, Dudu e Soteldo ficaram entre os craques do campeonato.

O flamenguista já foi eleito como o melhor jogador do Brasileirão pela CBF e também briga no Bola de Ouro. Dudu e Soteldo também carregaram Palmeiras e Santos, respectivamente, em vários momentos do ano.

Centroavantes

Cinco indicados: Gabigol (Flamengo), Eduardo Sasha (Santos), Wellington Paulista (Fortaleza), Guerrero (Internacional) e Gilberto (Bahia)

Vencedor: Gabigol (Flamengo)

A premiação de melhor centroavante no Brasileirão 2019 já tem dono: Gabigol é um dos favoritos ao Bola de Ouro, foi o artilheiro do ano no Brasil e deve ser eleito na Bola de Prata.

Além disso, os outros nomes não empolgam muito: Sasha até foi bem pelo Santos e Gilberto marcou seus gols no Bahia, mas Wellington Paulista e Guerrero foram contestados até mesmo dentro de seus clubes.

Treinadores

Três indicados: Jorge Jesus (Flamengo), Jorge Sampaoli (Santos) e Renato Gaúcho (Grêmio)

Vencedor: Jorge Jesus (Flamengo)

A briga pelo prêmio de melhor treinador é um duelo entre dois "Jorges" estrangeiros: Jesus e Sampaoli foram os melhores treinadores do ano e disputam a honraria.

Jesus foi o comandante do título do Flamengo, com uma das melhores campanhas da história do Brasileirão. Já Sampaoli pegou um elenco pior e fez ele jogar muita bola (não é a toa que o argentino é especulado no endinheirado Palmeiras).

Quem são os indicados para o Bola de Ouro?

Três indicados: A briga pelo Bola de Ouro será flamenguista: Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique.

Vencedor: Gabriel Barbosa (Flamengo)

As maiores apostas ficam no ataque do Fla, e Gabigol e Bruno Henrique parece ser a briga real pelo prêmio, com Arrascaeta brigando por fora. Assim, o Flamengo irá se preparar para o Mundial de Clubes certamente com um vencedor da Bola de Prata no elenco.

