Quando é a final do Mundial de Clubes? Data, horário, estádio e mais informações

A Goal te conta tudo sobre a decisão do Mundial de Clubes, que pode ter Liverpool, Flamengo, River Plate, entre outros

Índice de conteúdos

Com e ou , o 2019 promete ter uma final de arrepiar! É claro, se essas equipes não derem vexame e conseguir exercer o favoritismo e chegar a decisão. É claro, saber que será preciso jogar a fase preliminar não tira a empolgação dos sul-americanos em potencialmente enfrentar o poderoso Liverpool de Klopp.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Já houveram quatro zebras na semi-final do Mundial: o Internacional perdeu para o TP Mazembe, do Congo, em 2010; o , para o marroquino Raja Casablanca, em 2013; o foi eliminado pelo Kashima Antlers, japonês, em 2016, e o próprio River, no ano passado, sucumbiu ao Al Ain, representante dos .

De qualquer jeito, a final da competição com certeza já está com data marcada no calendário de todos os clubes que sonham em conquistar o mundo. Assim, a Goal preparou uma matéria contando tudo sobre a decisão do Mundial de Clubes.

Voltar ao início

SEDE

A de Clubes da Fifa de 2019 acontecerá em Doha, no Qatar. A decisão, em si, terá um palco extraordinário: o Estádio da Cidade da Educação, arena hipermoderna construída para a Copa do Mundo de 2022, que também acontece no país árabe.

O estádio também irá sediar outras duas partidas na competição: a estreia do Liverpool, na semi-final, e a disputa de terceiro lugar.

Voltar ao início

DATA

A finalíssima do Mundial acontecerá no próximo dia 21 de dezembro de 2019, às 15h30 (horário de Brasília). No entanto, para quem sonha em jogar a decisão do torneio, a aventura no Qatar começará antes: o representante sul-americano e o Liverpool estrearão nos dias 17 e 18 de dezembro, respectivamente.

Já a competição em si começará no dia 11 do mesmo mês, com a partida entre o Al-Sadd, equipe qatari, contra o Hienghène Sport, da Nova Caledônia. Confira todas as datas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2019:

Fase preliminar

Jogo 1: Al Sadd (QAT) x Hienghène (NCL) - 11 de dezembro, às 15h30 (horário de Brasília)

Segunda fase

Jogo 3: (MEX) x Vencedor Jogo 1 - 14 de dezembro, às 15h30

Jogo 2: Campeão Asiático x Espèrance (TUN) - 14 de dezembro, às 12h00

Disputa do quinto lugar

Jogo 4: Perdedor Jogo 2 x Perdedor Jogo 3 - 17 de dezembro, às 12h30

Semifinais

Jogo 5: Campeão Sul-americano x Vencedor Jogo 3 - 17 de dezembro, às 15h30

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 x Liverpool (ING) - 18 de dezembro, às 15h30

Disputa do terceiro lugar

Jogo 7: Perdedor Jogo 5 x Perdedor Jogo 6 - 21 de dezembro, às 12h30

FINAL

Jogo 8: Vencedor Jogo 6 x Vencedor Jogo 5 - 21 de dezembro, às 15h30

Voltar ao início

EQUIPES

Não são poucas as equipes que sonham em chegar à final do Mundial. Clubes menores e desacreditados como o TP e o Kashima Antlers mostraram que é possível surpreender e brigar de igual pra igual com equipes muito mais ricas e tradicionais nos grandes centros do futebol.

As equipes que disputam o Mundial e seus respectivos caminhos são:

Voltar ao início

Al Sadd (Qatar)

Forma de classificação: vencedor da liga nacional do país sede em 2018-19.

Caminho: o Al Sadd tem o caminho mais difícil se quiser chegar à final. A equipe árabe teria que jogar três jogos antes da decisão, enfrentando clubes tradicionais como o Monterrey e o poderoso Liverpool.

O Al Sadd talvez seja o clube mais tradicional do Qatar. Ele é o maior vencedor disparado da QSL, o campeonato do país, com 14 conquistas, e foi a primeira equipe árabe a vencer a , em 1989. The Boss, como o time é chamado popularmente, hoje conta com o craque Xavi como treinador e principal nome.

Dentro do elenco, o único nome mais conhecido talvez seja o espanhol Gabi, com grande passagem pelo de Diego Simeone, e hoje uma das estrelas da Qatar Stars League.

Voltar ao início

Hienghène Sport (Nova Caledônia)

AGORA COM VÍDEO



O espetacular gol de trás do meio de campo, de Antoine Roine, que vai dando o título da Oceania ao Hienghène Sport. https://t.co/TlvarqzBqP — Impedimento (@impedimento) May 11, 2019

Forma de classificação: vencedor da Liga dos Campeões da Oceania em 2018-19.

Caminho: o Hienghène Sport tem o mesmo caminho do Al-Sadd, tendo que jogar três jogos antes da decisão, contra os mesmos Monterrey e Liverpool.

O Hienghène Sport é certamente o time mais desconhecido que irá jogar o torneio. Na final da Liga dos Campeões da Oceania, disputada entre duas equipes do minúsculo país, que tem quase 250 mil habitantes, o Hienghène bateu o Magenta, maior campeão neocaledônio, e se tornou o primeiro clube do país a jogar a competição.

O elenco é composto exclusivamente por atletas nascidos na Nova Caledônia e qualquer resultado positivo já será uma grande surpresa para a equipe.

Voltar ao início

Espérance de Tunis ( )

Forma de classificação: vencedor da em 2018-19.

Caminho: o Espérance pode entrar no caminho do representante sul-americano: ele enfrentará primeiro o campeão da AFC, ainda não determinado, e caso vença, chegará à semi-final para jogar contra River Plate ou Flamengo.

Já faz algum tempo que o Espérance domina o futebol da Tunísia. Com 29 conquistas, contra 13 do Club Africain, segundo maior vencedor, os Mkachkha tem uma dinastia dentro de seu país. Além disso, é o segundo clube africano com mais finais da Liga dos Campeões e o quarto com mais títulos da competição.

Os tunisianos vão para a terceira aparição no Mundial de Clubes, mas ainda não tem nenhuma vitória. Nesta edição, tentam ir contra o retrospecto negativo e expandir a dinastia para fora do continente africano.

Voltar ao início

Representante Asiático (a definir)

Forma de classificação: vencedor da Liga dos Campeões da Ásia em 2018-19.

Caminho: seja qual for o representante da Ásia, ele também pode entrar no caminho do representante sul-americano: ele enfrentará primeiro o Espérance, e caso vença, chegará à semi-final para jogar contra River Plate ou Flamengo.

O segundo jogo da final da Liga dos Campeões Asiáticos acontece neste próximo domingo, e coloca o Al-Hilal, saudita, clube atual do ex-Flamengo Gustavo Cuéllar, contra o Urawa Red Diamonds, japonês. Na primeira partida, a equipe árabe venceu por 1 a 0 e conta com a vantagem do empate para se sagrar campeã pela terceira da competição continental.

O Al-Hilal nunca participou do Mundial de Clubes, mas o Urawa Red Diamond tem duas participações: em 2007, chegou até a ser terceiro lugar, complicando muito para o nas semi-finais.

Voltar ao início

Monterrey ( )

Forma de classificação: vencedor da em 2018-19.

Caminho: o Monterrey, como de costume, teria que passar pelo representante europeu para chegar à final, além de enfrentar o vencedor do confronto Al Sadd e Hienghène.

Figurinha tarimbada no Mundial de Clubes, o Monterrey vai para sua quarta participação na competição, empatando com clubes como e como a segunda equipe que mais apareceu no torneio, atrás apenas do egípcio Al-Ahly, que tem cinco participações. Mesmo assim, sempre decepcionou, ficando pelo caminho contra equipes menores em duas ocasiões.

Talvez o grande craque dos mexicanos seja Maximiliano Meza, meia que jogou a Copa do Mundo de 2018 com a seleção argentina e foi destaque do Independiente. Além dele, Dorlán Pabón, colombiano com passagem esquecível pelo , também está no elenco do Monterrey.

Voltar ao início

Representante Sul-Americano (a definir)

Forma de classificação: vencedor da da América de 2019.

Caminho: o Flamengo ou o River Plate terão apenas uma partida preliminar antes de talvez jogarem a final: contra o vencedor de Espérance x o representante asiático.

A final da Libertadores 2019 está parando o , a e o . Primeira final com partida única, Flamengo e River Plate fazem um duelo histórico, que coloca duas das maiores equipes do futebol mundial frente à frente para disputarem o título da competição continental.

É claro que é difícil pensar em confrontar o Liverpool, mas se existe uma equipe fora da Europa que tem essa condição, certamente ela deve ser ou Flamengo ou River Plate, dois milionários do continente sul-americano. A final acontecerá neste próximo sábado, dia 23, às 17 (horário de Brasília), e será transmitida para mais de 169 países.

Voltar ao início

Liverpool (Inglaterra)

Forma de classificação: vencedor da Liga dos Campeões de 2018-19.

Caminho: o Liverpool terá apenas um jogo para disputar antes de provavelmente chegar à final do torneio: enfrentará o Monterrey, o Al Sadd ou o Hienghène.

A equipe de Jurgen Klopp é obviamente a grande favorita para a conquista do mundo. Campeão da Europa e líder invicto da Premier League, o Liverpool é o melhor time do planeta neste momento, contando com mega craques como Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold, Alisson, e o melhor do mundo para a Goal 50, Virgil van Dijk, entre outros.

Desde 2013, todas as equipes europeias que jogaram a Copa do Mundo de Clubes da Fifa venceram o torneio: o Liverpool não deve quebrar esse retrospecto.

Voltar ao início