Volpi fica no São Paulo? O que se sabe do futuro do goleiro até o momento

Goleiro vive um dos melhores momentos de sua carreira e tem a admiração da torcida são-paulina

Tiago Volpi vive o que talvez seja o melhor momento de toda sua carreira. Seguro no gol e fundamental para a sequência de cinco vitórias consecutivas do no Brasileirão, Volpi está emprestado ao Tricolor. O arqueiro não esconde sua vontade de permanecer no clube, mas sabe que existe uma negociação complicada com o , time mexicano que tem seus direitos.

Volpi é o único jogador do São Paulo a atuar em todos os minutos desde o começo do Brasileirão. Em 15 partidas, o ex- tomou nove gols e saiu de campo sem ser vazado em sete partidas.

Números como esses e suas boas atuações têm feito com que o torcedor Tricolor peça sua permanência a qualquer custo. Na verdade, os valores já estão estabelecidos pois o contrato de empréstimo tem a opção de compra para o São Paulo, que precisaria pagar 5 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) ao final do ano para contar com o goleiro de 28 anos.

Em entrevista ao Globo Esporte, Volpi deixa claro que seu desejo é permanecer no Morumbi.

"Eu estou feliz, estou contente no clube, praticamente adaptado ao de novo, minha família está cada dia mais contente também. É uma situação que não depende de mim. (...) Eu estou confiando que isso [a compra] pode acontecer porque eu quero ficar, quero permanecer e no fim de tudo, em dezembro, isso vai estar nas mãos da diretoria", falou o arqueiro.

O UOL Esporte informou que Volpi se mostrou preocupado com sua situação para pessoas mais próximas. Por isso, o São Paulo tentará uma negociação para parcelar o valor já estabelecido em contrato.

A situação dificilmente seja resolvida em pouco tempo. A resposta final deve ser dada apenas em dezembro, às vésperas do fim de seu contrato.

O São Paulo enfrenta o no domingo (25), às 16h (de Brasília), em São Januário e não contará com Alexandre Pato.