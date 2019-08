Tite fala sobre as quatro novidades na convocação da seleção brasileira

Weverton, Samir, Jorge e Bruno Henrique são as maiores novidades da convocação de Tite, que também chamou Ivan, da Ponte Preta para ganhar experiência

Tite anunciou nessa sexta-feira (16) a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a Colômbia e o Peru. Com a presença de Neymar e mais quatro novidades com chance de jogo, além do jovem goleiro Ivan, da , que vai para ganhar experiência.

Os novos nomes na lista de Tite são: Weverton ( ), Jorge ( ), Samir ( ) e Bruno Henrique ( ). Tite comentou brevemente sobre cada um deles. Sobre o goleiro Ivan, ele falou que a ideia é dar rodagem e experiência para "formatação e formação" do atleta.

Confira as palavras do técnico da seleção brasileira sobre as novidades.

Weverton (Palmeiras)

"O Weverton está fazendo uma grande campanha no Palmeiras".

Jorge (Santos)

"Jorge já esteve duas convocações conosco e vive um grande momento no Santos. Juninho [novo diretor de seleções] conversou com o Paulo Autuori ontem, eu conversei com o Sampaoli ontem a respeito desse momento e desse convívio diário que o técnico tem com o atleta. Nas diversas fases ofensivas, na fase defensiva no seu momento extracampo, enfim. Trazer o Jorge que é um jogador nesse rol de oportunizar nesse momento de amistosos".

Samir (Udinese)

"O Samir está inserido dentro desse mesmo contexto [de Jorge]. Nós vínhamos acompanhando ele na Udinese. Ele tem três temporadas italianas em alto nível. Ele esteve aqui e eu conversei com o Jaime, que foi técnico dele no Flamengo, acho que ele teve 30 e tantos jogos com o Jaime, ele foi campeão da Copa do e campeão carioca com o Jaime. Conversei com Vanderlei Luxemburgo, que também teve uma sequência importante de jogos, mais de 20 jogos. Falamos das virtudes, do lado humano, do lado pessoal, das qualidades técnicas, da velocidade, da força, enfim, todos aqueles atributos que são importantes para a convocação".

Bruno Henrique (Flamengo)

"Vem se destacando no Flamengo. É um jogador que faz gol e faz assistência, que tem aí no Abel também - uma pessoa que eu tenho uma relação próxima - e teve uma continuidade dessa qualidade como homem gol, homem que faz lado, homem que faz centro. Então tem aí uma série de componentes que acabaram levando a essa convocação".