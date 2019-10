Bruno Henrique diz que é o jogador mais decisivo do Brasil: “os números mostram”

O atacante do Flamengo faz gols ou assistências que ajudam abrir caminho em momentos de maior dificuldades, como contra o Grêmio

Gabigol é o artilheiro do em 2019, mas Bruno Henrique, seu companheiro de ataque no , tem sido um pouco mais decisivo para resolver jogos. Entenda-se “resolver jogos” como fazer um gol quando o time está empatando ou perdendo.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

No já histórico 5 a 0 sobre o Grêmio, que classificou o para a final da Libertadores, Bruno Henrique abriu o placar que iniciaria o atropelo do time de Jorge Jesus dentro do Maracanã. Dias antes foi do camisa 27, também, o tento inaugural nos 2 a 0 sobre o , que ajudaram o Clube da Gávea a ampliar para dez pontos a vantagem na liderança do Brasileirão.

Vivendo a melhor temporada de sua vida, com 25 gols e 13 assistências em 50 jogos válidos por todas as competições, Bruno Henrique reconhece o bom momento e, sem nenhuma soberba, diz que de fato é o jogador mais decisivo na temporada 2019 do futebol brasileiro.

Noite inesquecível parabéns @flamengo

Sempre te amarei o meu mengo ❤️🖤

Obrigado Deus 🙌🏾🙏🏾 pic.twitter.com/an3wxP4bqG — brunohenrique 2️⃣7️⃣ (@Brunohenrique) October 24, 2019

“Os números têm mostrado isso. Tenho trabalhado forte, como sempre trabalhei, e este ano estou sendo recompensado. Consegui ajudar a equipe desde o Carioca, em clássicos e também na Libertadores. Então concordo, sim, que sou um dos mais decisivos do país na temporada”, disse o atacante em entrevista ao jornal O Globo.

Saiba como comprar ingressos para a final da Libertadores

Mais artigos abaixo

De fato, os números não negam o protagonismo decisivo de Bruno Henrique. Dos 38 lances de gol que participou diretamente (gols + assistência), em 25 (65% das vezes) deles o jogador estufou as redes quando o Flamengo estava empatando ou perdendo. Nenhum jogador dos clubes que estão na Série A decidiram tanto.

Bruno Henrique é o jogador mais decisivo em atividade nesta temporada 2019 do futebol brasileiro. E ele sabe disso.