Bruno Guimarães: Atlético de Madrid tem a preferência de compra, mas PSG surge como interessado

'Prometido' aos espanhóis, jovem volante do Athletico paranaense é observado há meses pelos franceses

O viu surgir um novo concorrente na disputa por Bruno Guimarães. A Goal apurou que a contratação do volante do paranaense passou a ser estudada nos últimos dias também pelo .

Até o momento, o clube francês ainda não fez oferta pelo camisa 39 do time paranaense. Tem feito observações há meses e já buscou descobrir valores e detalhes de uma eventual negociação. As conversas seguem em andamento.

O Furacão, vale lembrar, tem um acordo de preferência de venda de volante para o Atlético de Madrid por 30 milhões de euros, com validade até 2020. O acerto foi feito durante o negócio envolvendo o lateral-esquerdo Renan Lodi com os próprios colchoneros.

Aos 21 anos e também pretendido recentemente por , e , Bruno Guimarães é um dos principais destaques do Athletico Paranaense nas duas últimas temporadas. Decisivo nos títulos da , em 2018, e da Copa do , em 2019, agora faz parte do grupo da seleção brasileira pré-olímpica (sub-23).