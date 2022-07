Boca Juniors x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Partida acontece nesta terça-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (5), na La Bombonera, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para todo o Brasil), na TV aberta, da Conmebol TV, na TV fechada, e do site do SBT Sports, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Após empatar sem gols na Neo Química Arena, o Timão precisa de uma vitória simples para garantir a classificação às quartas de final. Nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.

Para o confronto decisivo na Argentina, o técnico Vítor Pereira terá uma lista extensa de ausências e dúvidas: Rafael Ramos, com desconforto na posterior da coxa esquerda, Maycon, com lesão no adutor direito. Renato Augusto, com desconforto na panturrilha, Gustavo Mosquito, com tendinite, Fagner, com lesão no músculo posterior da coxa direita, João Victor, com dores no tornozelo direito, Willian, com lesão no ombro direito, e Paulinho, que só volta no ano que vem, em recuperação de cirurgia nos ligamentos do joelho.

"Algum ou outro vai ser mesmo quase até a hora do jogo para perceber se podem ir ou não", afirmou o treinador português.

Já o volante Du Queiroz, recuperado de uma contratura no músculo posterior da coxa esquerda, será reforço, assim como Cantillo, que cumpriu suspensão no primeiro jogo.

Do outro lado, o Boca Juniors entrará em campo com time completo, com a presença do lateral-esquerdo Frank Fabra, que cumpriu suspensão no primeiro jogo.

As equipes vão se enfrentar pela quarta vez em 2022, em 70 dias. Na fase de grupos, o Timão venceu em São Paulo por 2 a 0, enquanto na Argentina empataram por 1 a 1. Já nas oitavas (ida) empataram novamente, mas desta vez sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Robert Renan (João Victor), Raul Gustavo e Fábio Santos; Víctor Cantillo, Giuliano, Adson (Du Queiroz) e Gustavo Mantuan; Róger Guedes e Júnior Moraes.

Possível escalação do Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Marcos Rojo, Izquierdoz e Fabra; Varela, Fernández e Óscar Romero; Zeballos, Villa e Benedetto.

Desfalques da partida

Corinthians:

Paulinho: cirurgia nos ligamentos do joelho.

Willian: luxação no ombro.

Gil: lesionado.

Boca Juniors:

sem desfalques confirmados.

A campanha do Corinthians na Libertadores 2022

Always Ready 2 x 0 Corinthians - 5 de abril de 2022

Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali - 13 de abril de 2022

Corinthians 2 x 0 Boca Juniors - 26 de abril de 2022

Deportivo Cali 0 x 0 Corinthians - 4 de maio de 2022

Boca Juniors 1 x 1 Corinthians - 17 de maio de 2022

Corinthians 1 x 1 Always Ready - 26 de maio de 2022

Corinthians 0 x 0 Boca Juniors - 28 de junho de 2022

Boca Juniors x Corinthians - 5 de julho de 2022, às 21h30 (de Brasília)

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Boca Juniors é favorito contra o Corinthians nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1.98 na vitória dos argentinos, $ 3.20 no empate e $ 4.30 caso o Timão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1.50 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2.40 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1.90, ou ímpar, pagando-se $1.95.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Boca Juniors x Corinthians DATA Terça-feira, 5 de julho de 2022 LOCAL La Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Boca Juniors

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Boca Juniors Libertadores 29 de junho de 2022 Boca Juniors 0 x 3 Banfield Campeonato Argentino 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO San Lorenzo x Boca Juniors Campeonato Argentino 9 de julho de 2022 15h30 (de Brasília) Boca Juniors x Talleres Campeonato Argentino 16 de julho de 2022 20h30 (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Santos Libertadores 29 de junho de 2022 Fluminense 4 x 0 Corinthians Brasileirão 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Flamengo Brasileirão 10 de julho de 2022 16h (de Brasília) Santos x Corinthians Copa do Brasil 13 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

