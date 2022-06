60MIN: COR 0x0 BOC

🚨⚠️ MAIS UM CASO DE RACISMO



Um torcedor do Boca foi retirado do estádio e encaminhado ao DP por imitar um macaco na direção da torcida do Corinthians.



🗞 João Paulo Cappellanes

📸 Victor Cônsoli pic.twitter.com/d6dkDDx4PO