Bayern não seguirá com Coutinho: onde vai jogar o brasileiro?

Presidente diz que clube alemão não vai pagar valor pedido pelo Barcelona; retorno à Premier League é uma das possibilidades

O que já era esperado agora é oficial: Philippe Coutinho não fica no de Munique. O presidente Karl-Heinz Rummenigge confirmou que o clube bávaro não desembolsou os 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 723 milhões na cotação atual) que o queria para negociá-lo em definitivo.

"A opção (de compra) já expirou e nós não a exercemos. Agora temos que completar o planejamento do elenco da próxima temporada e veremos se o jogador ainda pode ter um papel a desempenhar com a gente ou não", disse o dirigente à revista alemã Der Spiegel.

Coutinho chegou ao Bayern no início da atual temporada. Começou se destacando, mas em seguida deixou de ser titular absoluto. Neste retorno da , tem desfalcado o time por causa de uma lesão no tornozelo. Ao todo, ele disputou 32 partidas pelos bávaros, tendo anotado nove gols e oito assistências.



E agora? Em qual equipe vai jogar o meia-atacante da seleção brasileira? Veja alguns possíveis destinos abaixo.

O time londrino tem sido apontado como um dos favoritos a ficar com o brasileiro desde que o agente do jogador, Kia Joorabchian, declarou que o cliente "adoraria retornar para a Premier League". Depois de perder Hazard para o e ter Willian com futuro incerto, os Blues podem investir para ter Coutinho a partir da próxima temporada. Já foi especulado também que o Barcelona pode usá-lo numa troca pelo volante Kanté.

O clube pode ser comprado por um grupo liderado pelo príncipe da , Mohammed bin Salman, e virou outro potencial destino de Coutinho a partir das declarações de Kia. Mauricio Pochettino, possível novo treinador da equipe, já teria dado aval para a chegada do brasileiro, de acordo com a imprensa inglesa. O mesmo Pochettino, vale lembrar, que não o quis no Tottenham.

Em abril, o jornal inglês Daily Mirror chegou a publicar que os Spurs entrariam na disputa pelo brasileiro. A equipe de Londres, como dito acima, foi uma das candidatas a contratar o jogador quando o Barcelona decidiu emprestá-lo antes da atual temporada. O tabloide, porém, diz que os ingleses não poderiam investir muito por causa da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Dois clubes que chegaram a ser especulados, mas são muito pouco prováveis. Coutinho fez história no Liverpool antes de trocar o time pelo Barça em 2018. O técnico Jürgen Klopp é um fã declarado do brasileiro. Mas os Reds não têm interesse em gastar milhões para repatriá-lo, ainda mais com a boa fase de seu setor ofensivo. O United, por outro lado, contratou recentemente Bruno Fernandes para a posição e está feliz com o que tem visto do português.

Barcelona

Outro velho interessado no futebol de Coutinho, o também apareceu como possível destino do brasileiro ao final da atual temporada. Pelo que se especulou na Europa, o bilionário time francês poderia ir atrás do jogador da seleção brasileira se perdesse Mbappé para o Real Madrid - o que de momento não deve acontecer

E será que Coutinho teria espaço no clube que o contratou por cifra recorde em janeiro de 2018? Apesar de o técnico Quique Setién ter elogiado o brasileiro publicamente, a intenção da diretoria do clube catalão ainda é negociá-lo para recuperar ao menos parte dos 130 milhões de euros que investiu para tirá-lo do Liverpool. O Barça está mais interessado em reforçar o setor ofensivo com nomes como Neymar e Lautaro Martínez.

Depois de tudo isso, a única certeza neste momento é que o novo clube de Coutinho deve ser uma das principais "novelas" da próxima janela de transferências da Europa.