Por que Coutinho desfalca Bayern na volta da Bundesliga?

Brasileiro não entrou em campo contra o Union Berlin neste domingo (17), pela 26ª rodada da Bundesliga

O Bayern de Munique voltou a campo neste domingo (17) diante do Union Berlin, na rodada que marca a volta da após a paralisação em razão da pandemia do coronavírus, sem a presença de um jogador importante: Philippe Coutinho.

O brasileiro operou o tornozelo no fim de abriel e não tem prazo para voltar, apesar de rumores apontarem que um possível retorno poderia ocorrer no fim de semana de 20 e 21 de junho, o que coincidiria com a penúltima rodada do Campeonato Alemão.

O futuro de Coutinho segue sendo um dos principais assuntos do futebol europeu. Emprestado ao de Munique pelo , o meia despertou interesse de e , já que o clube alemão Baviera deixou claro que não irá exercer a cláusula de compra.