Bayer Leverkusen x Roma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal Europa League

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (18), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Bayer Leverkusen e Roma prometem fazer mais um duelo agitado na tarde desta quinta-feira (18), a partir das 16h (de Brasília), na Leverkusen Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming,

Com a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Bayer Leverkusen terá o apoio de sua apaixonada torcida para tentar reverter o placar. O time alemão precisa ganhar por dois gols de diferença para ficar com a vaga, ou por um para levar a decisão à prorrogação. O técnico Xabi Alonso tem dúvidas quanto as condições de Kossounou e Andrich.

Do outro lado, a Roma tem a vantagem do empate para conquistar a classificação. As novidades entre os relacionados no time italiano são Dybala e Smalling, recuperados de lesões.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, a Roma venceu duas vezes, o Bayer uma, além de dois empate.

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz, Adli.

Roma: Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Abraham.

Desfalques

Bayer Leverkusen

Patrik Schick e Karim Bellarabi seguem no departamento médico.

Roma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?