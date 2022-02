Barcelona voltou? Como os reforços de janeiro transformaram time no segundo melhor ataque da Espanha

Após complicações no elenco, o Barcelona comandado por Xavi finalmente parece ter se encontrado no caminho do bom futebol, claro, com muita ajuda dos recém-chegados reforços de janeiro.

Desde a junção de Aubameyang, Adama Traoré e Ferrán Torres ao elenco do clube catalão, a equipe virou outra: em quatro confrontos disputados por La Liga, 11 gols foram anotados pelo Barcelona. E não apenas estiveram presentes, como os reforços participaram ativamente nos números, com três tentos de Auba e um de Ferrán, além de uma assistência de Torres e duas de Traoré.

Atrás apenas do Real Betis como melhor campanha, que marcou 15 gols em cinco gols, o Barcelona pôde se recuperar e retornar ao G-4 e manter, até o momento, garantida uma vaga na próxima Champions League, estando na frente do Atlético de Madrid com a mesma quantidade de pontos, 42.

No entanto, a questão defensiva ainda atinge o clube catalão, que sofre gols em quase todos os jogos que disputa. Nos 18 duelos comandados por Xavi, o Barça não deixou a bola invadir sua rede em apenas quatro oportunidades, o que faz o bom rendimento dos atacantes ser decisivo para alcançar resultados positivos.

O próximo jogo do Barcelona será nesta quinta-feira (24), contra o Napoli, em duelo válido pelo jogo de Volta da Liga Europa. A primeira partida terminou em 1 a 1, com gol de Ferrán Torres para os espanhois.