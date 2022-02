Santos fixou preço de Ângelo em 35 milhões de euros ao Barcelona

O Santos fixou em 35 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões) o preço de Ângelo ao Barcelona no acordo de prioridade pelo jogador dado ao clube catalão. O acerto foi feito para encerrar uma dívida antiga de cerca de R$ 20 milhões com o Barça que poderia render uma nova punição ao Peixe na Fifa. Para se livrar do pagamento, o Santos deu ao Barcelona prioridade por Kaiky e Ângelo.

Nesta semana, o jornal catalão "Sport" noticiou que o Barcelona estava decidido a contratar Ângelo por esses 35 milhões de euros. A publicação diz que o Barça pretende esperar o atacante se firmar no Santos e, quando ele fizer 18 anos, a ideia é contratá-lo, por meio dessa prioridade que, ainda segundo o jornal, vale por três temporadas. Ângelo tem 17 anos e faz aniversário no dia 21 de dezembro. Ou seja, uma eventual transferência só seria para 2023.

A GOAL noticiou que o Barcelona monitora a situação, mas ainda sem uma proposta concreta. O estafe do jogador saber do interesse catalão. De acordo com o "Sport", os olheiros do Barça ficaram "alucinados" com Ângelo.

Em dezembro do último ano, o Santos renovou o contrato de Ângelo até dezembro 2024, com opção de prorrogação por mais duas temporadas. Neste começo de 2022, o Menino da Vila herdou a camisa 11 vaga após a saída de Marinho para o Flamengo, mesmo número que foi usado por Neymar no Peixe.

Na venda de Neymar do Santos ao Barcelona, em 2013, ficou acertada uma prioridade futura do clube catalão por Gabigol. Quando o Peixe vendeu o atacante para Inter de Milão, em 2016, o Barça entendeu que não foi respeitada essa prioridade e foi cobrar a dívida na Fifa.

Em janeiro deste ano, o Santos anunciou o acordo com o Barça para encerrar essa dívida, no qual cedeu prioridade por Kaiky e Ângelo.