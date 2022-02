Xavi se empolga com Pedri: "Não é um jogador normal"

O Barcelona finalmente teve um jogo digno do grande clube que se provou nos últimos anos. A vitória por 4 a 1 sobre o Valencia, fora de casa, além dos três pontos, trouxe bons sentimentos que o time e a torcida estavam precisando em meio aos problemas que vêm enfrentando - e, para Xavi, tem uma peça especial para que isso seja possível.

Com apenas 19 anos de idade, Pedri, meio-campista do Barcelona, tem sido um dos pontos positivos dos últimos jogos do clube. E, além do carinho da torcida, que se apoia em qualquer possibilidade de ver mais um grande talento prosperado com as cores do clube culé, ele tem um fã muito especial - e de extrema importância para o decorrer de sua carreira: Xavi Hernández.

"Ele é um jogador excepcional, pelo que faz, pela forma como se transforma, pelo seu timing e controle do espaço. Ele é um jogador de alto nível. Ele é o melhor jogador em sua posição aos 19 anos de idade", disse o treinador do Barcelona sobre a joia que tem em suas mãos.

"Ele também marca gols, entra na área, rouba bolas. É maravilhoso tê-lo. Ele nos dá calma e tranquilidade. E tem que ser transcendente, como hoje. Tem uma chance e nós exigimos dele. Ele também bate faltas bem, ele tem que ser ousado. Ele pode até ser tímido, mas nem todos têm a capacidade que ele tem", continuou o espanhol sobre o garoto "Ele não é um jogador normal, há muito poucos como ele".

Pedri, inclusive, é parte de um trio, ao lado de Gavi e Nico González, que tem a responsabilidade de ser comparado ao icônico Xavi, Iniesta e Busquets, que tanto brilhou no Barça. E, para o treinador, a possibilidade de isso acontecer existe, sim. "Esperamos que eles nos superem, que sejam melhores e que nos dêem mais alegria. Todos eles são espetaculares", disse sobre.

Agora, a ideia do Barcelona é que suas joias e a equipe como um todo continuem no bom ritmo do jogo contra o Valencia, ainda mais precisando de um resultado bom para avançar contra o Napoli na Liga Europa.