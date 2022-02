Reforço do Barcelona, Aubameyang já sonhou em jogar pelo Real Madrid

O Barcelona anunciou recentemente o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, de 32 anos, que rescindiu seu contrato com o Arsenal, ficando livre no mercado para acertar com o clube catalão. O gabonês chega como o grande reforço do Barcelona na janela de transferências, para tentar a classificação para a próxima UEFA Champions League.



Em 2016, quando ainda atuava pelo Borussia Dortmund, Aubameyang revelou que tinha o sonho de jogar pelo Real Madrid, grande rival da sua nova equipe. Na época, existia um boato de que o atacante seria um dos alvos do clube merengue, mas a negociação de fato acabou não evoluindo.



Na ocasião, o próprio jogador deu uma declaração reforçando seu sonho, e acrescentou que prometeu ao seu avô que um dia jogaria no clube merengue.



"Sim (eu ainda quero jogar pelo Real Madrid), isso é uma promessa que fiz para o meu avô. Hoje, eu me sinto muito bem no Dortmund, mas no futuro eu terei que ver isso", disse a belN Sports, em 2016.



Até então, o sonho de Aubameyang acabou não se concretizando. O atacante deixou o Borussia Dortmund em 2018, se transferindo para o Arsenal, onde fez 162 jogos, marcando 92 gols. Auba chega agora ao Barcelona, como o grande nome de um gigante em reconstrução.