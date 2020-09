Em meio ao caos, o novo Barcelona vence como Koeman sonhava

Jovem Ansu Fati comandou a goleada do Barça sobre o Villarreal na estreia do time em LaLiga

Nesse domingo (27), o estreou no campeonato espanhol em grande estilo. O time dirigido por Ronald Koeman venceu o por 4 a 0, no Camp Nou, e já deixou o treinador e a torcida com esperanças de uma temporada melhor do que a que vinha sendo imaginada. Em meio ao completo caos culé, os planos de Koeman funcionaram.

Sem jogar oficialmente desde a humilhação sofrida para o de Munique, no famoso 8 a 2, o Barça sabia da responsabilidade e importância de uma arrancada positiva na temporada 2020/21, por isso foi a campo e não deu chances ao Submarino Amarelo em uma partida que ficou destacado o profissionalismo de Lionel Messi.

Ronald Koeman, antigo ídolo do Barça, desembarcou na Catalunha em meio a um verdadeiro caos. Messi esteve perto de sair, e desde sua entrevista exclusiva à Goal, o craque argentino não faz questão de esconder a insatisfação com a gestão do presidente do clube, Josep Maria Bartomeu.

Com a confirmação da saída de Luis Suárez, Messi foi às redes sociais mais uma vez para dar adeus ao amigo e aproveitou o ensejo para criticar a atuação dos cartolas barcelonistas.

Além da insatisfação do mais importante jogador do elenco, Koeman também viu vários jogadores saindo do clube, como são os casos de Luis Suárez, Arturo Vidal, Nelson Semedo e mais. As contratações, por outro lado, foram modestas. Chegaram Pjanic e três promessas: Trincão, Matheus Fernandes e Pedri.

O treinador sabia que precisava contar com o material humano já disponível, e foi em Lionel Messi e Ansu Fati que Koeman voltou a ser o gosto da vitória dentro do Camp Nou. O talento do jovem espanhol foi responsável por dois gols na partida, um deles com assistência de Philippe Coutinho, que também luta para se reabilitar como titular no Barça.

Porém, o sinal mais importante foi algo que o treinador holandês deve poder contar durante toda a temporada: o profissionalismo de Lionel Messi. O camisa 10 participou ativamente do jogo, fez um gol de pênalti e mostra que a chateação com o clube não deverá afetar seu desempenho dentro de campo.

Dessa forma, Koeman inicia bem a longa jornada da temporada 2020/21 e mostra que pode levar esse "remendado" Barcelona para um patamar bastante competitivo.