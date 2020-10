Messi é "capitão exemplar" no Barça mesmo após polêmica e quase saída - Koeman

Treinador elogiou a dedicação do craque do Barcelona e sua importância no momento de reconstrução, mesmo após quase deixar a equipe

Após Lionel Messi manifestar sua intenção de deixar o e anunciar em entrevista exclusiva à Goal que ainda ficaria na Catalunha nesta temporada, muitos questionaram se o argentino teria a mesma motivação das temporadas passadas. Porém, Ronald Koeman garantiu que o seis vezes melhor do mundo tem sido um ‘capitão exemplar’ neste início de trabalho.

Cabe destacar que, após o vexame na Liga dos Campeões, diante do Bayern de Munique, o clima no Barcelona, que já era ruim, ficou ainda pior. E com a saída de Suárez para o Atlético de Madrid, a responsabilidade de liderar a equipe dentro de campo ficou em cima dos ombros de Lionel Messi. E como sempre, o seis vezes melhor do mundo vem cumprindo com maestria seu papel.

Koeman afirmou que o camisa 10 está extremamente comprometido com o grupo e com o restante de seus companheiros, provando mais uma vez sua importância para o coletivo.

“Desde o primeiro dia, Leo treinou e jogou bem e deu o máximo pelo clube, por seu time e por seus companheiros. Não tive reclamações sobre ele em nenhum dia”, destacou Koeman em coletiva antes do confronto contra o Sevilla, neste domingo (04).

“Ele se colocou à prova contra o , puxou o peso como capitão, ajudou o time a jogar a bola pelas costas - porque é muito importante manter a bola quando se tem um jogador a menos”.

Além da postura do craque, Koeman voltou a elogiar Lionel Messi como jogador e disse estar ainda mais admirado com sua qualidade, agora que trabalha de perto com o extraterrestre do futebol.

“Não há debate, para mim ele sempre foi o melhor jogador do mundo. Eu já pensava isso antes, de fora. e agora que estou trabalhando com ele acho ainda mais. Ele está totalmente comprometido, é um exemplo para todos como um capitão deve ser”, completou.

Além de Messi, Ansu Fati e Coutinho são outros jogadores que também estão impressionando no novo time do Barça, sob o comando de Koeman. O treinador hoalndês afirmou estar muito satisfeito com o desempenho do brasileiro, que cumpriu empréstimo no de Munique antes de retornar à Catalunha.

“Coutinho é um jogador muito bom, ele aprendeu muito na e no Bayern. Meu trabalho como treinador é tirar o melhor de cada um, mas tudo começa pela qualidade dos jogadores. E o Coutinho é um grande jogador de futebol”, ressaltou.

O Barcelona entra em campo novamente neste domingo buscando engatar uma sequência positiva neste início de temporada. O adversário será o Sevilla, atual campeão da Liga Europa. Mais um novo desafio para a equipe de Ronald Koeman.