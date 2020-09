Barcelona e Real Madrid, unidos pelo mesmo problema: a falta de centroavantes

Zidane conta somente com Benzema, embora tenha outros três atacantes de ofício no elenco; no Barça, Luis Suárez deixa a função de 9 às moscas

Nova temporada, velhos problemas. Embora sejam os grandes candidatos ao título espanhol, e compartilham de um problema em seus respectivos elencos: a falta de centroavantes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Embora a janela da transferências ainda esteja aberta, Ronald Koeman e Zinedine Zidane quebram a cabeça para solucionar a falta de gols de seus times. Confira a situação de cada equipe para a posição.

Mais times

Quatro centroavantes, mas Zidane conta apenas com Benzema

(Foto: Getty)

O clube merengue terminou a temporada passada com os títulos de e da Supercopa da . Após uma mudança no estilo de jogo, foi a primeira campanha desde 2006-07 que o Real Madrid anota menos de 100 gols.

E o problema de atacantes na equipe continua na temporada atual. Na estreia do time na campanha de LaLiga em 2020/21, Zidane deixou Borja Mayoral e Luka Jovic, um milionário problema, durante os 90 minutos no banco, mesmo com o placar de 0 a 0. O francês ainda apostou nos jovens Marvin Park e Sergio Arribas, promessas da base merengue.

Rodrygo e Vinicíus Júnior, assim como Hazard, não são cobrados por atuações com muitos gols, embora o ex-santista tenha jogado como jogador de referência no ataque do time da Vila Belmiro.

Benzema é o titular do time e isso é um fato indiscutível. Porém, o recado do treinador para a diretoria, que Jovic, Mayoral ou ainda Mariano Díaz, não servem e que o time necessita de um centroavante que lhe dê mais garantias.

Sem Suárez, Barcelona fica sem um "nove de ofício"

(Foto: Getty)

A temporada 2019/20 do Barça ficou comprometida pela ausência de Luis Suárez por meses, em função de uma lesão do uruguaio. E a necessidade por um centroavante ficou exposta, com Leo Messi centralizando boa parte dos gols do time, o que lhe rendeu mais uma artilharia de La Liga.

Nenhum jogador do time conseguiu ser eficiente: nem Griezmann, nem Dembélé, nem a joia Ansu Fati e tampouco Braithwaite, contratação que o clube teve que fazer às pressas para ter atacantes no elenco.

Mais artigos abaixo

Desde os primeiros dias, Koeman já havia deixado claro que não contaria com Suárez em seu trabalho no Barcelona. O uruguaio está de saída da Catalunha e deve reforçar o Atlético de Madrid. Os cofres vazios do clube impediram a contratação de Lautaro Martínez, um dos grandes objetivos do Barça na janela de transferências.

Neste cenário, quem deve assumir o papel de atacante central no time blaugrana deve ser Antoine Griezmann, que atuaria mais como um "falso nove".