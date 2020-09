Griezmann promete volta por cima no Barcelona e parceria afinada com Messi

Depois de uma temporada de estreia fraca, o francês projeta melhorias agora que está adaptado: "tudo vai ser melhor"

Depois de uma temporada de estreia no não muito boa, Antoine Griezmann está confiante de que a volta por cima está próxima, ainda mais agora que "já se acostumou" com o ambiente - e com Lionel Messi. "Tudo vai ser melhor".

Griezmann chegou ao Barcelona com uma grande expectativa, tão grande que levou os catalães a pagarem € 120 milhões ao para contar com ele no elenco. Mas o primeiro ano blaugrana deixou a desejar - foram apenas 15 gols em 48 partidas e atuações bem abaixo do que ele apresentava na equipe colchonera.

Com o desempenho fraco, Griezmann acabou passando parte do ano no banco de reservas, esperando por uma chance no time de Quique Setién, mesmo que os números mostrassem ele acima de concorrentes. A pressão parecia estar sendo sentida, enquanto muitos apontavam que o jeito como ele vinha sendo escalado é que não era benéfico.

A má fase acabou se refletindo, também, na seleção francesa. Durante a , na partida contra a , o atacante teve a chance de aumentar a vantagem no placar para 2 a 0 com um pênalti no final do jogo, mas acabou isolando a cobrança e a repercussão foi grande, acusando até mesmo o Barcelona de ter "estragado" o jogador.

Agora, porém, o francês se mostra esperançoso de que a temporada de 2020/21 lhe traga coisa melhores. O atacante de 29 anos disse à emissora RTL que com o processo de adaptação concluído, a parceria com Messi vai render muitos frutos.

"Com o Messi foi parecido com o que me aconteceu com o Mbappé [na seleção francesa]. No início, não nos entendíamos, não nos encontrávamos através dos passes e foi preciso bastante tempo para dar resultado. Mas agora tudo vai ser melhor", prometeu o jogador.

E para o bem do Barcelona, é melhor que ele esteja certo. Com a saída de Luis Suárez praticamente certa, Griezmann é quem provavelmente vai "herdar" sua função e o papel de companheiro de Messi, nesta que pode ser a última temporada do argentino no Barcelona.

O francês, porém, garante seu futuro no clube, mesmo em meio a reconstrução pela qual o Barça está passando com a chegada de Ronald Koeman, que já dispensou alguns dos gigantes do clube.

“Se o meu futuro é no Barça? Sim, não sei porque é que as pessoas inventam destinos para ver se um dia vão acertar. Sou muito bom, sei que tenho a confiança do clube e do treinador, por isso estou bem. Foi uma temporada muito difícil para todos nós e aqui vamos começar de novo", concluiu.

O Barcelona volta aos gramados no dia 12 de setembro, em um amistoso contra o Gimnastic, enquanto se prepara para a estreia no Campeonato Espanhol 2020/21, no dia 21, contra o .