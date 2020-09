Rodrygo e Vinicius Júnior estreiam como titulares no Real, mas só um deles agrada

Jovens brasileiros começam jogando, mas clube merengue não sai do empate em 0 a 0 com o Real Sociedad

Vinicius Junior afirmou que esperava mais oportunidades no . Neste domingo (20), Vini Jr, como prefere agora ser chamado, começou o duelo, mas não garantiu a vitória dos merengues contra a . O ex-flamenguista teve melhor atuação que Rodrygo no empate em 0 a 0.

De acordo com o Marca, Vini tem tudo para se "firmar como titular. Foi um dos jogadores mais ativos do Real Madrid. Sempre transbordando qualidade no um a um". Já Rodrygo, para o diário espanhol, foi mais discreto.

Para o Mundo Deportivo, Vini foi o único jogador do Real Madrid capaz de fazer algo diferente na partida. Já Rodrygo "tem muita qualidade, mas falta dar um passo adiante antes de ser capaz de liderar o ataque do Real".

O time de Zinedine Zidane, que não ficava sem marcar na desde fevereiro de 2020, na derrota contra o por 1 a 0, está em décimo na tabela de classificação, com um ponto. O time merengue balançou as redes desde então em 13 jogos seguidos, desde a temporada passada.